Deputat USR: Daca Parlamentul nu se va mai putea intruni, iar Guvernul nu poate da OUG, nu avem legiferator in Romania

Ziare.

com

"Iresponsabilitatea de ieri a PNL prin retragerea intempestiva a lui Florin Citu chiar inaintea votului care l-ar fi facut premier cu puteri depline are deja consecinte, despre care am avertizat. Avem un caz de coronavirus confirmat intre parlamentari.Am spus ca era urgent sa votam ieri un guvern cu puteri depline si pentru acest scenariu", a scris Catalin Drula pe Facebook.Deputatul a explicat ce urmari are lipsa votului de joi."In absenta intrunirii Parlamentului in plen,(care au acelasi efect ca legile).", a notat el.Amintim ca Florin Citu a renuntat, joi, la mandat, cu doar cateva minute inainte de votul care cel mai probabil i-ar fi trecut Guvernul. Anuntul a fost facut de Administratia Prezidentiala. Citu a explicat ca gestul sau de a renunta la mandatul de premier desemnat trebuie "interpretat in contextul prin care trece astazi Romania". Astfel, el anuntat ca ramane la Ministerul de Finante si ca Ludovic Orban trebuie sa fie premierul Romaniei.Intre timp, dupa ce un senator PNL a fost depistat pozitiv cu COVID-19, Parlamentul nu se mai poate intruni, asa ca ramanen si fara Legislativ, si fara guvern deplin, iar cel interimar este in izolare, din cauza expunerii la colegul liberal infectat care a fost luni si la Senat, si la Biroul Executiv al PNL.