Dupa clipul controversat, Ariel Chis (USR) se retrage din cursa pentru Consiliul Capitalei

Foto: captura video Facebook/ Ariel Chis

Ziare.

com

Clipul a devenit viral si a fost atribuit de o parte a presei campaniei de acum pentru CGMB.Intr-un mesaj postat pe Facebook, Ariel Chis a anuntat ca se retrage de pe lista USR."Dupa mai multe zile foarte grele pentru mine, am decis sa ma retrag de pe lista USR la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Ultimul lucru pe care mi l-am dorit vreodata a fost sa aduc un prejudiciu de imagine USR-ului, partidului caruia i-am dedicat ultimii ani de viata, zi de zi, noapte de noapte", a scris Chis pe reteaua sociala.El a precizat ca va ramane alaturi de USR, "pentru ca acest partid reprezinta pentru mine o speranta, o speranta ca vom putea ajunge sa avem o clasa politica integra si bine intentionata, care sa lupte pentru toata lumea, nu doar pentru unii"."Stiu ca acest partid poate realiza asta, am vazut ce principii ne ghideaza si cum suntem diferiti de orice altceva a existat pana acum. Am niste colegi extraordinari pe care intotdeauna ii voi recomanda si ii voi sustine.In incheiere, vreau sa le multumesc public din suflet tuturor celor 372 de colegi care m-au votat pentru un loc pe lista USR la Consiliul General unde am obtinut locul 2. Vreau sa multumesc si zecilor de prieteni care mi-au scris ca le pare rau ca sunt linsat mediatic si m-au incurajat sa raman puternic si sa nu pun la suflet.De asemenea, nu uitati, Romania a fost facuta de oameni care nu au stat deoparte. Acesta este sloganul USR din 2016 pentru care am intrat in viata politica. Voi continua", se mai arata in postarea din mediul online.Un clip realizat de Ariel Chis, numarul doi pe lista de candidati USR pentru Consiliul General al Capitalei, in urma cu cativa ani si postat pe un grup intern de glume al formatiunii, a devenit viral si atribuit de o parte a presei campaniei de acum pentru CGMB.In urma viralizarii clipului, mai multi membri USR au semnalat ca nu este vorba despre un clip de campanie, asa cum a fost atribuit de unii jurnalisti, ci de un clip realizat pentru amuzamentul colegilor in timpul campaniei de strangere de semnaturi pentru initiativa "Fara Penali in Functii Publice".