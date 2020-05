Dupa decizia CCR, USR cere PSD si PNL sa sustina proiectul de impozitare a pensiilor speciale

Ziare.

Potrivit unui comunicat al USR, cele doua partide, PNL si PSD, au refuzat propunerile facute de Uniune pentru imbunatatirea proiectului."Ziua decisiva pentru eliminarea pensiilor speciale. Din motive de procedura, CCR a declarat astazi neconstitutional proiectul de eliminare a pensiilor speciale adoptat cu mult populism de PSD si PNL in Parlament. Cele doua partide au refuzat orice propunere venita din partea USR de imbunatatire a proiectului astfel incat sa ne asiguram ca respecta Constitutia.Rezultatul? Proiectul a fost declarat neconstitutional, iar pensiile speciale raman in vigoare. 'Specialii', cu presedintele CCR in frunte, isi vor putea incasa in continuare, asadar, pensiile de mii de euro, gratie jocului dublu al partidelor politice mari. Una spun public, alta fac, crezand ca-i pot pacali pe romani la nesfarsit!", se arata in comunicat.Reprezentantii USR le cer acum PSD si PNL sa sustina proiectul de impozitare a pensiilor speciale si spun ca au si o solutie pentru eliminarea acestora."Daca posibilitatea eliminarii pensiilor speciale a fost blocata, cel putin pentru moment, prin jocul din Parlament, USR solicita PSD si PNL ca macar sa sustina proiectul USR de impozitare a pensiilor speciale in plata care depasesc un anumit nivel. Este timpul sa ofere romanilor si altceva decat minciuni si ipocrizie!Avem insa solutii si pentru eliminarea pensiilor speciale. Parlamentarii USR au pregatit deja un pachet de legi perfect constitutional care sa rezolve o data pentru totdeauna aceasta problema si il vor depune in perioada imediat urmatoare", se mai arata in comunicat.Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei au decis, miercuri, ca legea privind abrogarea pensiilor speciale este neconstitutionala, potrivit unor surse din institutie. Curtea a fost sesizata in acest sens de Avocatul Poporului si Inalta Curte de Casatie si Justitie.