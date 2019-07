Informatii din interior: Cum a decis Alianta 2020 candidatura lui Barna pentru Cotroceni si care sunt urmatorii pasi

PLUS si USR vor coopera in cadrul Aliantei la toate alegerile din 2019 si 2020, cu obiectivele urmatoare

Al treilea aspect: candidaturile.

Al patrulea aspect vizeaza structurile de cooperare si de conducere in cadrul Aliantei.

Detalii despre cum s-au purtat negocierile si care sunt mizele concrete a dat Cristian Preda, fost europarlamentar, astazi asociat in echipa PLUS care a negociat acordul cu USR, in 11 runde, intre 10 iunie si 19 iulie."La alegerile europene, prin votul alegatorilor, s-a constituit o a treia forta politica, situata la centru, intre PNL si PSD.Ea este alcatuita din PLUS si USR.Cetatenii ne-au spus ca vor sa mergem impreuna pentru a construi o alternativa.Am hotarat sa transformam alianta electorala incheiata in primavara intr-o alianta politica", explica Cristian Preda, intr-un mesaj publicat pe Facebook.Care sunt cele patru puncte ale acordului:Presedintia RomanieiCele mai multe mandate de primari, presedinti de consilii judetene, consilieri locali si judeteniCele mai multe mandate de deputati si senatori in alegerile generale din 2020."E prima data cand avem in Romania o alianta care decide sa participe la o serie de patru alegeri organizate in decurs de 20 de luni, incluzand aici si scrutinul european.E prima data cand o forta de centru, nu de stanga sau de dreapta, doreste sa guverneze Romania", spune Preda."Am stabilit sa avem un candidat comun la prezidentiale - Dan Barna, candidati comuni la toate primariile si consiliile locale si judetene din tara, candidati comuni pentru Parlament.Dacian Ciolos va fi candidatul Aliantei pentru a conduce guvernul iesit din urmatoarele alegeri.Inca de la prezidentiale, el va forma un tandem impreuna cu Dan Barna, pentru a le spune cetatenilor cum va guverna Alianta"."In ceea ce priveste candidaturile pentru Palatul Cotroceni si pentru conducerea guvernului, am stabilit tandemul mentionat.Pentru candidatii la celelalte pozitii, vom folosi diverse metode: intelegeri ale organizatiilor PLUS si USR in plan local, competitii interne - alegeri primare - in sanul Aliantei mai ales in orasele mari, sondaje de opinie.Deciziile vor fi luate in primele luni din 2020 pentru locale si imediat dupa locale, pentru scrutinul legislativ".Alianta va avea doi co-presedinti, liderii celor doua partide.Forul de deliberare si de validare a deciziilor politice va fi alcatuit din Birourile nationale reunite ale celor doua partide, care vor lua hotarari pe o baza paritara.Alianta va avea un mic secretariat tehnic, alcatuit din membri ai ambelor formatiuni.Alianta va avea, de asemenea, o comisie comuna care va elabora politicile publice pe care le propunem cetatenilor. Avem experti si unii, si ceilalti.Intelegerea incheiata de echipele de negociere va fi supusa aprobarii in forurile de conducere ale celor doua partide.