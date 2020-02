Deputat USR: Legea care acorda statut de autoritate publica profesorilor e neconstitutionala. Trebuie sesizata CCR

Ziare.

com

"Sub pretextul protectiei sporite a cadrelor didactice pe care senatorul PSD si-o doreste, se remarca o necunoastere grava a dreptului, dar si a principiilor care ar trebui sa guverneze actul educational. Cu privire la legea propusa, atat sub aspect procedural, cat si sub aspect substantial, aceasta contine o serie de vicii de constitutionalitate. Mai mult, daca Serban Nicolae, in calitate de senator, considera ca siguranta se asigura prin pedepse mai grele sau prin conferirea de functii sau prerogative speciale, inseamna ca nu are ce cauta in Parlament", este de parere Cristina Iurisniti, cadru didactic si membru in Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor.Potrivit unui comunicat de presa remis, marti, deputata USR considera ca, din punct de vedere procedural, legea nu a fost aprobata in conformitate cu prevederile constitutionale: legea a fost modificata si aprobata de Senat, in timp ce o serie de modificari ar fi trebuit supuse din nou la vot la Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala.Cristina Iurisniti adauga ca argumentul privitor la faptul ca statutul de autoritate publica ar conferi o siguranta in plus profesorilor este nul, deoarece, sub aspectul regimului sanctiunilor, singura distinctie este ca, pentru infractiunile savarsite fata de un functionar public, limitele de pedeapsa se majoreaza."Or, conform Curtii Constitutionale si Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din punct de vedere penal, profesorul este asimilat functionarului public. Cu alte cuvinte, chiar daca acesta nu este functionar, totusi se bucura de protectia legii penale deja existente. Asadar, initiativa PSD care prevede majorari de pedepse este nula si ramane fara obiect, profesorii fiind protejati deja de legislatia penala", apreciaza Iurisniti.Ea sustine ca "PSD vrea sa transforme cadrul didactic in agent constatator" si ca "se instituie o prezumtie de legalitate si de veridicitate asupra actelor de constatare realizate de cadre didactice, deci, un elev, daca va nega cele mentionate de profesor, va trebui sa se adreseze instantei si sa astepte o decizie definitiva pentru a desfiinta, eventual, actul emis de cadrul didactic".Cristina Iurisniti a criticat si sustinerea oferita acestei legi de catre Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant."Este aberant modul in care se incearca crearea dezechilibrelor intre actorii sistemului de invatamant, punand in opozitie elevii de profesori. Ceea ce este si mai trist este ca Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant sustine o asemenea aberatie legislativa profund neconstitutionala. Domnule Hancescu, daca dumneavoastra considerati ca violenta din scoli se va elimina prin impunerea de pedepse mai aspre, crearea de privilegii si adancirea faliei dintre elevi si profesori, nu cred ca ar trebui sa mai reprezentati profesorii din Romania", este de parere Iurisniti.Deputata USR de Bistrita-Nasaud afirma ca "aceasta lege nicidecum nu va rezolva problema violentei in scoli, ba dimpotriva, va crea si mai multa inversunare intre actorii din invatamant".Plenul Senatului a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul care vizeaza investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu.Proiectul a fost adoptat cu 76 de voturi "pentru", 25 "impotriva" si doua abtineri.Presedintele Comisiei juridice, senatorul PSD Serban Nicolae, initiatorul acestui proiect, a justificat demersul legislativ, adoptat tacit de Camera Deputatilor, prin faptul ca in sistemul national de invatamant se constata o lipsa de protectie juridica a cadrelor didactice fata de hartuirea si agresiunile venite din partea elevilor, parintilor sau reprezentantilor legali ai acestora.