Jumatate din sentintele de abuzuri sexuale impotriva minorilor sunt cu suspendare. Proiect: Autorii sa stea dupa gratii minim 4 ani

Unul dintre initiatori, deputatul USR, Lucian Viziteu, arata ca in prezent, legea romana este mult prea blanda cu aceste persoane care dovedesc un comportament deviant si care prin actiunile lor distrug vietile a mii de persoane."In primul rand, o prevedere la care tin foarte mult este aceea ca", explica Viziteu, intr-un comunicat de presa remisPotrivit acestuia, in 2016, din 192 de condamnari in Justitie, 83 au fost cu suspendare, in timp ce in 2017, din 194 de condamnari, 97 au fost cu suspendare.Mai multe informatii despre modul in care sunt solutionate aceste cazuri, intr-un raspuns la o interpelare a Ministerului Justitiei, adresat deputatei Oana Bizgan. ", arata Viziteu.O alta prevedere este aceea ca daca un minor abuzeaza sexual un alt minor, sa fie judecat precum un adult.", mai spune deputatul USR.Politicianul sustine ca o alta prevedere curajoasa ar fi aceea ca persoanele care racoleaza minori pentru acte sexuale sa poata fi retinute de la prima abatere.I.S.