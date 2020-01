Lucrarile de la Cetatea Tomis au fost oprite, dupa plangerea facuta de USR

Ziare.

com

"Am reusit sa-i oprim!In urma plangerii depuse de colegii mei, s-a deschis dosar penal, iar organele de cercetare penala au luat masura sistarii constructiei unei cladiri pe vestigii ale cetatii antice Tomis, in zona Lupoaica. Arheologii vor fi si ei implicati pentru a constata in ce masura lucrarile de pana acum au afectat situl", a anuntat, marti, Stelian Ion pe contul sau de Facebook.El a notat ca administratia locala PSD si complicitatile din consiliul local au pierdut o batalie in primul rand datorita reactiei oamenilor care au protestat la fata locului."Cu buna credinta si prin actiune tenace, putem opri degradarea Constantei si ii putem reda aura istorica", se mai arata in postarea deputatului.Amintim ca tone de pamant pline cu piese arheologice au fost excavate din cetatea Tomis si aruncate pe un camp, la marginea Constantei, fara ca vreun arheolog sa supravegheze lucrarile. Arheologul Octavian Mitroi a declarat ca sunt piese importante, din perioada elenistica, romana si romano-bizantina.Zeci de constanteni au facut, vineri, un lant uman in jurul unor vestigii antice din centrul orasului, in semn de protest fata de construirea unui bloc cu patru etaje deasupra unor vestigii ale cetatii Tomis.In pamantul depozitat la marginea orasului, in zona Oierie, au fost gasite zeci de piese antice.