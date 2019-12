O noua excludere din USR. Mai multi membri au fost suspendati pana la un an

Ziare.

com

Astfel, in sedinta conducerii USR de miercuri seara, s-a decis ca un alt membru, Claudia Postelnicescu, sa fie exclus. Claudia Postelnicescu a criticat in mai multe randuri conducerea partidului si nu numai. De exemplu, dupa ce s-a inscris in competitia interna pentru europarlamentare, Postelnicescu a atacat in presa mai multi colegi inscrisi in aceeasi cursa cu ea.De asemenea, Ciprian Lupas a fost suspendat pentru trei luni. Alti trei membri Visinel Balan, Daniel Giurca si Cosmin Stoenoiu au fost suspendati. Visinel Balan este suspendat pentru un an, Cosmin Stoenoiu tot pentru un an si Giurca pentru sase luni."Dan Barna a mers prea mult pe ideea ca oamenii vor alege din bun simt sa se disciplineze. A gresit prin tolerare atat de mult timp. Practic, oamenii din filiale care l-au sustinut pe el si echipa de conducere s-au saturat si au pus piciorul in prag. Vorbim de un partid care a ajuns la aproape o mie de filiale locale, un partid deja mare.Oamenii care muncesc pe teren s-au saturat sa fie hartuiti de diversi nebuni, care stau toata ziua pe Facebook. Au cerut masuri. Dan Barna a ajuns si el la capatul rabdarii. Practic, a bagat cazuri extreme pe rol. Visinel Balan a amenintat permanent ca va face dezvaluiri majore despre un grup criminal organizat care conduce USR.Asta pentru a denigra concurentii lui Vlad Alexandrescu, senatorul care l-a angajat si care joaca murdar.Hartuiri permanente la adresa membrilor, asta face Balan. La fel Claudia Postelnicescu si Lupas. Sunt cazuri de oameni cu probleme psihice evidente, care trebuiau demult sa fie exclusi. E evident din cum vorbesc si ce fac. Opozitia interna s-a agatat oportunist de subiectele astea. Daca cineva ar tine in firma sau in ONG asemenea personaje...Serios, este absurd. Sunt cateva personaje toxice absolut. Stelian Ion, Nicu Stefanuta si altii care se vor lideri ai Opozitiei recunosc in privat ca nu e acceptabil ce fac astia, dar se agata oportunist de ei ca sa castige puncte. Lipsa de curaj si de asumare. Vorbim de cinci oameni sanctionati moderat chiar.Acum echipa Barna asteapta sa vada daca se schimba comportamentul. Daca nu, vor intra si altii la sanctiuni. Acest partid nu poate fi santajat si hartuit de 20 de nebuni. Altfel oamenii din teritoriu vor pune iar piciorul in prag", a declarat o sursa din USR pentruAmintim ca in urma cu cateva zile Olimpia Ardelean, membra USR Ilfov, a fost exclusa din partid, fapt ce a dus la o mica revolta. Mai multi senatori, deputati, presedinti de filiale au protestat si au numit "executie politica" excluderea lui Ardelean, sustinand ca acest lucru s-a intamplat pentru o postare critica pe Facebook.Dupa cateva zile de la izbucnirea scandalului, timp in care lucrurile au devenit tensionate, Dan Barna a trimis o scrisoare membrilor partidului in care a explicat pas cu pas ce a dus la excluderea Olimpiei Ardelean. Citeste AICI explicatiile liderului USR