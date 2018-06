Politistii, catre o tanara cu tricou "Fara penali in functii publice": Sunteti imbracata provocator. Daca vine vre-un din asta si va ia la bataie

Ziare.

Tanara spune ca, initial, au venit la ea mai multi paznici care i-au spus ca seful Garii i-a transmis sa plece. Ea le-a raspuns ca nu va face asta, pentru ca e intr-un spatiu public si are tot dreptul sa fie acolo. Paznicii au chemat Politia, mai multi agenti venind in cateva minute in jurul femeii. Denisa Neagu a scris pe Facebook cum a decurs discutia cu oamenii legii:"-Haideti mai intr-o parte ca aici nu e aer (Gara e in aer liber).ok, dar eu nu parasesc Gara pana cand nu apare sefu sa imi spuna ce lege incalc. Sau poate stiti dvoastra, doar sunteti politist.Pai nu e lege, poate un regulament.OK, atunci aratati-mi-l si plec.domnisoara, noi ne facem datoria. Trebuie sa parasiti Gara.De ce? E spatiu public si am voie sa strang semnaturi aici, e un drept constitutional.Dar nu aveti voie.Dar de ce sa ma imbrac altfel? Asta e tricoul initiativei, vreau sa il port.Poate, dar provocati. Daca vine vre-un din asta si va ia la bataie?Pai sa vina, atunci va chem pe dvoastra sa va faceti datoria si sa ma aparati.Pai dvoastra l-ati provocat.......Stiti ca pot sa va scot de aici daca vreau?Cum? Daca nu imi spuneti baza legala refuz sa plec, e spatiu public.Va duc la sectie si va legitimez.- Eu: Nu aveti voie. La sectie ma duceti doar daca refuz sa ma legitimez, lucru care nu s-a intamplat".Denisa Neagu a povestit ca pana la urma politistii au lasat-o sa stranga semnaturile si ca pentru o perioada au urmarit-o de la distanta, dar apoi au plecat.Tanara a adaugat ca de doi ani de zile este membru USR si ca in perioada aceasta a inteles ce drepturi are."Ar fi de ras daca nu ar fi de plans. De 2 ani sunt in USR si am devenit constienta ca in calitatea noastra de cetateni. Eu nu cedez in fata abuzurilor, nu o faceti nici voi!", a punctat Denisa Neagu.a contactat Politia Capitalei pentru un punct de vedere pe care il vom prezenta imediat ce il vom primi.A.G.