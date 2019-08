Pozitia USR la taxa anuntata de Firea: Oamenii platesc incompetenta primarului general. Cum trebuia procedat

Ziare.

com

Wring arata ca ideea a mai fost aplicata si in alte orase, dar considera ca va fi prost implementata de Primaria Capitalei."'Heirupismul' ca stil de management. Asta este ceea ce putem invata din tot mandatul Gabrielei Firea. Cea mai recenta lectie, chiar astazi cand primarul a anuntat ca introduce vinieta pentru Bucuresti.Este o mostra de heirupism, la fel cum a fost, daca va mai aduceti aminte, banda unica ce a functionat o singura zi pentru ca a fost prost pregatita, prost anuntata si prost implementata.Avem acum aceeasi situatie. O idee aplicata in alte orase, dar care risca sa fie transformata in dezastru de Gabriela Firea", scrie Wring pe Facebook Presedintele PSD Bucuresti sustine ca, in mod normal, astfel de decizii se iau dupa o analiza atenta a cifrelor."Nu am auzit de la actualul primar date precise despre cate astfel de masini circula zilnic in Bucuresti, care este suma totala pe care spera sa o obtina la bugetul local si cu cat va scadea poluarea din Capitala in urma introducerii acestei masuri.Nu am auzit nici de facilitati de transport vor fi oferite celor care, descurajati de vinieta, vor dori totusi sa mearga cu transportul in comun. Unde sa-si lase masinile, ce noduri de transport vor avea la dispozitie sau ce variante ocolitoare", continua Wring.Aceasta noteaza ca in lipsa acestor date absolut necesare "- nu mai spun ca era bine sa fi avut un studiu de impact unde toate aceste lucruri sa fie detaliate - nu am incredere ca Gabriela Firea va reusi sa faca ceva bun cu aceasta taxa. Cel mult sa o compromita ca idee si sa o ingroape asa cum a facut si cu altele".Roxana Wring mentioneaza ca inca din primul an de mandat Firea trebuia sa comande un studiu pe aceasta problema. Si apoi sa pregateasca un plan integrat, in care introducerea vinietei sa fie dublata de masuri de sprijin, precum innoirea parcului auto STB, parcari la marginea orasului, rute extinse, variante ocolitoare etc.Weing spune ca abia apoi trebuia sa puna in dezbatere aceasta solutie, apoi sa o testeze si la final sa anunte ca o va implementa."Altfel, vinieta va fi doar o sanctiune pe care oamenii o platesc pentru incompetenta primarului general. In lipsa facilitatilor de care spuneam, aceasta vinieta nu va duce la reducerea traficului si a poluarii.Ci doar la penalizarea oamenilor care nu au nicio alta varianta. Si nu din cauza lor, ci din cauza actualei administratii. Pe scurt, o idee ce ar putea functiona, dar pe care Gabriela Firea se pregateste sa o ingroape definitiv", a punctat sefa USR Bucuresti.A.G.