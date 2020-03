Primul judet in care PNL, USR si PLUS anunta candidati comuni la primarie si consiliul judetean

USR: primul obiectiv este inlaturarea PSD

. Avem, astfel, premisa de a aseza municipiul si judetul pe calea dezvoltarii si a normalitatii. In cel mai scurt timp, vom comunica numele candidatilor si programul nostru politic pentru salajeni.Sunt convins ca, alaturi de oameni de buna credinta, vom reusi sa oprimSalajului si sa preluam modelul eficientei administrative din orase precum Cluj, Oradea sau Alba Iulia", a precizat presedintele PNL Salaj, Lucian Bode, in comunicatul citat.Potrivit presedintelui Plus Salaj, Florin Iordache, principalul obiectiv al partidului la alegerile locale din acest an este inlaturarea PSD din structurile locale, dorinta fiind ca Plus sa aiba majoritatea in consiliile locale impreuna cu USR si PNL.De aceea, ne bucuram si suntem multumiti de colaborarea cu PNL in atingerea acestui obiectiv", sustine, in acelasi comunicat de presa, Florin Iordache, presedintele PLUS Salaj.La randul sau, presedintele USR Salaj, Cosmin Viasu, considera ca acordul la care s-a ajuns reprezinta o strategie menita sa aduca judetul Salaj si municipiul Zalau pe drumul unei dezvoltari reale si a unei mai bune deschideri spre Europa.Discutiile vor continua in urmatoarele saptamani in vederea oficializarii acestei aliante si pentru a desemna candidatii comuni pentru cele doua functii - primar al municipiului Zalau si presedinte al Consiliului Judetean Salaj.