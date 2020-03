Proiect legislativ: Pedepsele pentru coruptie sa fie majorate cu un sfert daca sunt comise in stare de urgenta

Circumstanta agravanta

luare de mita, darea de mita, traficul de influenta, cumpararea de influenta, delapidarea, abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, uzurparea functiei, folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, deturnarea de fonduri si pentru infractiunile savarsite cu intentie prevazute de Legea 78/2000 ()," anunta parlamentarul.Deputatul USR cere adoptarea de urgenta a acestui proiect de lege in comisiile de specialitate si in plenul celor doua camere ale Parlamentului.Parlamentarul considera ca in situatii exceptionale se impun masuri exceptionale, nu numai pentru cetateni, ci si pentru functionari statului care profita de flexibilitatea regulilor si fura din banii putini ai statului, destinati masurilor de oprire a raspandirii virusului si tratarii celor infectati.Deputatul USR Silviu Dehelean completeaza astfel legea pentru adoptarea ordonantei de urgenta privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta si considera ca situatia de criza reprezinta o circumstanta agravanta pentru actele de coruptie."Climatul de incertitudine si dezordinea specific acestor perioade fac ca vigilenta cetatenilor sa scada si sa creasca riscul ca unii actori cu functii de putere in stat sa foloseasca, in interes propriu, acest context exceptional.", declara deputatul USR Silviu Dehelean.I.S.