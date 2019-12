Amendamente USR la proiecte pe care guvernul isi va asuma raspunderea: Alegerea primarilor in doua tururi si eliminarea pensiilor speciale pentru edili

revenirea la alegerea primarilor in doua tururi,

eliminarea pensiilor speciale pentru primari pentru ca ele sa nu intre in vigoare de la 1 ianuarie 2020,

desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, iar patrimoniul, obligatiile si contractele in derulare ale IRRD sa fie preluate de Institutul National pentru Studiul Totalitarismului. Prin amendament mai propun ca din bugetul IRDD 10% sa se duca la INST si 90% la Ministerul Educatiei", a scris pe Facebook Florina Presada.

"Amendamentele pe care le propun la Proiectul de Lege privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe care Guvernul Orban isi asuma raspunderea luni prevad:Aceasta a subliniat ca are toata deschiderea pentru a discuta aceste amendamente cu Guvernul Ludovic Orban."Dreptate. Asta trebuie sa facem in aceste zile. Amendamentele pe care le propun urmaresc sa faca dreptate!Mai ales in aceste zile cand comemoram 30 de ani de cand s-a strigat Libertate!, avem obligatia de a face tot ce ne sta in putinta pentru ca Romania sa devina o democratie veritabila", incheie senatoarea USR mesajul de pe Facebook.