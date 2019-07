Saptamana politica: Un comisar roman pe bani europeni, o informatie gresita, gata s-o incurce pe Kovesi, si cum s-a jucat Halep la PLUS si USR

GRECO a primit intr-un final autorizarea de a publica cele doua rapoarte privind justitia din Romania.

Daca GRECO nu vrea sa faca rapoarte fara miza si consecinta, ca doar expertii anticoruptie de acolo nu se fac doar ca muncesc, pe bani europeni, Guvernul roman vrea un comisar european fara portofoliu si atributii, dar care sa incaseze lunar cateva zeci de mii de euro, calculand salariul, prima de instalare si alte beneficii.

Viorica Dancila a anuntat ca ar putea sa-si asume o candidatura la Cotroceni, sub forma unui sacrificiu pentru Partid.

Pseudo-informatia ca Jean-Francois Bohnert se va retrage din cursa pentru conducerea Parchetului European.

USR si-a ales prezidentiabilul, pe Dan Barna, urmeaza ca si Alianta 2020 sa decida tandemul.

Agenda politica interna se joaca si la Bruxelles, unde va urma o saptamana complicata mai intai pentru Uniune, pentru ca Parlamentul European e chemat sa valideze lista nominalizarilor pentru functiile europene livrata de Consiliul European si se aduna deja zvonurile ca Ursula von der Leyen nu va ajunge la sefia Comisiei Europene

Ziare.

com

Tonul este unul imperativ si nu lasa loc niciunei strategii de aparare: Grupul insista ca Sectia Spciala a Adinei Florea sa fie desfiintata.In pofida hainelor europene pe care a vrut PSD sa le poarte de la incarcerarea lui Liviu Dragnea incoace, criticile GRECO au dat peste cap punctajul de partid si pro-europenismul a facut loc resentimentului primar si autonomiei trufase.Si Franta face greseli, e criticata si nu implementeaza recomandarile GRECO, a anuntat Viorica Dancila, un punctaj rostogolit apoi de terti.Cu toate ca GRECO a reiterat, intr-o declaratie pentru Ziare.com, obligativitatea recomandarilor pe care le face, daca statul monitorizat vrea sa fie membru al Grupului, Guvernul roman tine mortis sa fie autonom si sa decida el pentru sine si, iata, pentru magistrati.De remarcat tacerea celui indreptatit sa vorbeasca, ministrul Justitiei, Ana Birchall, si curajul brusc recapatat al fostului ministru, Tudor Toader, care se leapada de SS, dupa ce in mandatul la Justitie a fost artizanul celor mai monstruoase modificari si, sa ne amintim, simple precizari.Jean-Claude Juncker si-a permis o buna ironie la final de mandat si l-a primit pe Ioan Mircea Pascu in Comisia Europeana, asa cum si-a dorit premierul Dancila, dar fara a-i da ceva de facut, de vreme ce mai sunt doar trei luni din mandatul acutalei Comisii, timp insuficient pentru a deprinde un portofoliu, a-ti forma o echipa si a defini politici de urmat.De altfel, Juncker i-a scris lui Dancila inca de acum cateva saptamani, pentru a-i spune sa nu trimita un comisar interimar in locul Corinei Cretu, pentru ca ar fi inutil si pagubos pentru Uniune. Dar cum paguba e financiara, iar banii sunt ai Uniunii, de ce sa nu profite si un politican roman, care nu si-a mai gasit numele pe lista pentru europarlamentare? Un bun premiu de consolare pentru Mircea Pascu, dar trebuie spus ca decizia a fost a Consiliului UE, unde propunerea lui Juncker a cazut, fiind necesara unanimitatea.Asadar, Romania a tinut mortis sa il trimita in Comisia Europeana pe Ioan Mircea Pascu, pentru doar trei luni, dar pentru care acesta va incasa o prima de instalare de cateva zeci de mii de euro. Argumentul ca banii sunt europeni, deci nu il plateste contribuabilul roman, este mic si arata o cumplita inadvertenta la ce inseamna Uniunea Europeana si apartenenta la UE.Tot din spirit de sacrificiu, l-ar putea vizita in curand pe Dragnea la inchisoare, pentru ca, ne spune premierul, orice presedinte de partid a condus partidul pentru o vreme.Nu e o surpriza ca PSD nu are candidat pentru prezidentiale, asa cum nici pentru portofoliul Educatiei nu a convins pe nimeni altcineva in afara de Ecaterina Andronescu. Singura strategie la indemana e sa decredibilizeze scrutinul, sa duca in derizoriu functia prezidentiala, sa paraziteze campania. Un rol in acest scenariu il poate juca Viorica Dancila, desi Liviu Plesoianu, Serban Nicolae si Orlando Teodorovici s-au oferit voluntar.Daca Partidul ar putea merge pe strategia parazitarii, esuand pentru prima data in istoria postdecembrista sa intre in turul doi, Gabriela Firea, intarita de experienta bolii, pe care nu as aduce-o in discutie, daca ea nu ar insista sa faca din asta o tema publica, si-a recapatat ambitia, incurajata de sondajele care spun ca e singura cu sanse sa treaca partidul de pe locul trei pe cel de-al doilea.Pentru ca Bohnert, contracandidatul lui Kovesi, cel preferat de Consiliu, a trecut toate etapele pentru a fi numit la sefia Parchetului financiar francez, s-a rostogolit cu viteza stirea ca se va retrage din cursa pentru Parchetul European. O informatie care e doar o supozitie si despre care Consiliul - am intrebat direct - nu stie nimic.Sunt cateva neintelegeri la mijloc, care ar putea incurca mai degraba sansele lui Kovesi:- in primul rand, Franta nu isi poate retrage candidatul, pentru ca Bohnert nu a candidat in numele statului francez, asa cum Kovesi nu a candidat pentru Romania.Sunt candidaturi individuale, e vorba despre a aplica la un job si apoi a trece prin toate etapele pentru angajare. Or, etapele care cantaresc competentele au fost castigate de Kovesi, dar Kovesi nu a fost niciodata candidatul Romaniei.Din contra, Guvernul Dancila s-a dat peste cap sa impiedice reusita candidatului roman.- o eventuala retragere ar putea duce la vicierea procesului si la repetarea procedurii, cel putin in Consiliu. Iar Consiliul ar putea merge pe mana candidatului german, scos din cursa anterior.- Kovesi a cazut pe masa negocierilor politice, cele mai multe jucate de Emmanuel Macron, iar aici riscurile sunt mari. Nu doar Kovesi ar putea fi perceputa ca fiind un actor politic, dar functia in sine risca sa para confiscata politic si, in pofida procedurilor, repartizata dupa negocieri netransparente.A-ti aroga merite politice, in acest stadiu, din sansele lui Kovesi, inseamna a-i periclita si sansele, si un eventual mandat.Ramane, totusi, de spus ca presedintele Iohannis nu s-a implicat atunci cand conta in a-i garanta lui Kovesi macar o candidatura fara piedici, iar fosta sefa a DNA a fost din plin impiedicata de Guvernul roman sa ajunga in aceasta inalta functie europeana.Astazi, si Iohannis, si PNL si USR PLUS ar vrea sa isi puna in portofoliu victoria lui Kovesi si, desi adevarul tine cu negocierile de ultima suta de metri ale lui Dacian Ciolos cu Emmanuel Macron, o tacere ar fi mai inteleapta pe termen lung, din motive amintite anterior.A fost putin paradoxala decizia USR si PLUS de a organiza, sambata, evenimente in paralel, dar pana la urma, victoria fantastica a Simonei Halep a intrerupt sedinta PLUS, in vreme ce Congresul USR a continuat, cu promisiunea unui Star Treck autentic in 2020.Desi, oficial, PLUS isi va desemna candidatul la finalul lunii, informatiile pe surse spun ca Alianta prefera un tandem in care Barna e candidatul pentru Cotroceni, urmand ca Dacian Ciolos sa revina in politica interna cotidiana odata cu guvernarea din 2020.Miza de acum e insa cea ritualica, liderii 2020 capata notorietate prin aceste evenimente publice care beneficiaza si de o mai mare atentie media dupa reusita din 26 mai.E o confruntare inca mocnita intre Consiliul European, din care fac parte sefi de stat si de guvern, si Parlamentul European, care clameaza o reprezentativitate mai mare, fiind emanatia votului cetatenilor. Europarlamentarii sunt nemultumiti de aroganta cu care Consiliul a trecut peste procedura de Spitzenkandidaten si a vrut chiar sa impuna si un nume, doua pentru presedintia Parlamentului.Si-ar putea lua revansa la votul de marti, de la Strasbourg, cand negocierile dirijate de Emmanuel Macron - desi Viktor Orban se lauda ca el a tinut sforile - ar putea fi resetate.Europarlamentarii 2020 au intrat in scena, au audiat-o pe Ursula von der Leyen, i-au si cerut in scris cateva angajamente - tema care priveste direct Romania e mecanismul prin care UE chiar poate determina un stat sa ramana pe drumul democratic, pentru ca Art.7 e clar nefunctional.Practic, temele din campania pentru PE se muta in campania pentru prezidentiale, iar de aceasta continuitate ar putea profita din plin tot Alianta 2020, care are, pe plan european, forta de a si livra cate ceva din angajamentele luate pentru 26 mai.