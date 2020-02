Senatorii USR au blocat in comisiile de specialitate desfiintarea Garzii Nationale Forestiere

Ziare.

com

"Intr-o perioada in care avem nevoie mai mult ca oricand de structuri eficiente de control in domeniul forestier, Ministerul Mediului desfiinteaza Garda Nationala Forestiera! Am dat aviz negativ in Comisia pentru Mediu a Senatului deoarece lupta impotriva infractionalitatii forestiere se duce la nivelul structurilor teritoriale ale Garzii Forestiere, problemele de la acest nivel fiind reflectate in anchete de presa precum cele publicate de Recorder sau Rise Project iar controlul asupra Garzilor teritoriale ii revine Garzii Nationale Forestiere. Coincidenta sau nu, masura vine intr-un moment in care Garda Nationala Forestiera amplificase controalele la structurile teritoriale", a declarat senatorul USR Allen Coliban.La randul sau, Mihai Gotiu a explicat ca nu are cum sa dea unda verde desfiintarii Garzii Nationale Forestiere care a fost creata dupa protestele pentru salvarea padurilor din tara noastra."Nu am cum sa fiu de acord cu desfiintarea Garzii Nationale Forestiere, infiintata in urma protestelor pentru salvarea padurilor din Romania, din primavara anului 2015. Nu ai cum sa spui ca intaresti controlul, desfiintand structura de control de specialitate si mutand aceste atributii in pixul unui secretar de stat numit politic. Atributiile si rolul Garzii Forestiere trebuie intarite. Da, e necesara o evaluare a inspectorilor din aceasta structura, in care exista si oameni care isi fac munca cinstit, si oameni care au inchis ochii complice la dezastrul din paduri. Am intalnit din ambele categorii in numeroasele cazuri pe care le-am investigat de cand sunt senator. Dar aceasta Ordonanta de Urgenta e nociva, nu rezolva problema, ci o agraveaza, prin centralizare politica", a afirmat Gotiu.In urma argumentelor prezentate de senatorii USR, legea de adoptare a OUG 88/2019, prin care a fost desfiintata Garda Nationala Forestiera, a primit avize negative in Comisiile de Mediu si pentru Buget Finante precum si raport negativ in Comisia pentru Ape si Paduri din Senatul Romaniei, urmand sa fie supusa la vot, in plen saptamana viitoare.