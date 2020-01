Suspiciuni de frauda la USR Cluj: desemnarea candidatilor pentru Consiliul Judetean a fost invalidata

Ziare.

Potrivit unui comunicat al USR Cluj transmis, luni, membrii comisiei electorale au observat ca pe mai multe buletine de vot pentru Consiliul Judetean Cluj apar semne distincte, avand alta grafie si culoare decat celelalte."USR Cluj a trecut in ultimele luni printr-o campanie interna in care membrii ce doresc sa ocupe un loc pe listele de candidati la Consiliul Judetean Cluj si-au putut face campanie. Lista finala urma sa fie stabilita, duminica, prin votul delegatilor din filialele din judet. Dupa incheierea procesului de vot, comisia electorala s-a retras pentru a numara voturile, iar in timpul acestui proces, membrii comisiei electorale au observat ca pe mai multe buletine de vot pentru Consiliul Judetean Cluj apar semne distincte, avand alta grafie si culoare decat celelalte. In acel moment s-a sistat numaratoarea voturilor fiind numarate peste 40 de buletine. Pentru a evita aparitia oricaror urme de indoiala asupra alegerilor, comisia electorala a decis sa invalideze alegerile pentru Consiliul Judetean si pentru presedintia Consiliului Judetean pe motiv ca ambele erau tiparite pe acelasi buletin de vot", se arata in comunicat.Reprezentantii USR spun ca situatia este "rezultatul unei actiuni individuale" si nu caracterizeaza modul in care functioneaza organizatia din Cluj."Aceasta situatie neplacuta este rezultatul unei actiuni individuale, care nu caracterizeaza absolut deloc modul in care USR Cluj functioneaza. Votul va fi reluat intr-o noua intalnire la nivel judetean, iar pana atunci speram sa avem finalizata ancheta interna privind sursa acestor neregularitati. Cei responsabili vor fi sanctionati fara indoiala", se mai arata in comunicatul USR Cluj.Candidatii USR pentru Consiliul Judetean Cluj si presedintele Consiliului Judetean Cluj urmeaza sa intre in competitie cu cei ai PLUS pentru desemnarea candidatilor Aliantei USR-PLUS Cluj.