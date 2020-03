Un clip al unui candidat USR, facut in gluma pentru colegi, este atribuit campaniei pentru Consiliul Capitalei (Video)

Ziare.

In urma viralizarii clipului, mai multi membri USR au semnalat ca nu este vorba despre un clip de campanie, asa cum a fost atribuit de unii jurnalisti, ci de un clip realizat pentru amuzamentul colegilor in timpul campaniei de strangere de semnaturi pentru initiativa "Fara Penali in Functii Publice"."Este oribil ce i se intampla lui Ariel Chis, ales pe locul 2, prin votul tuturor membrilor USR Bucuresti, pentru Consiliul General al Bucurestiului.Stiti, ca sa dau un pic de context, USR-istii aveau un grup unde se postau glume, filmulete amuzante, oamenii se inregistrau si isi ridicau moralul unii altora. La fel a facut si Ariel in campania #farapenali, cand aceasta campanie incepuse prost si membrii USR erau obositi dupa multe ore de stat in strada.A pus un clip video amuzant, toata lumea a ras si s-a simtit mai motivata sa mearga mai departe. A dat si un trend, urmand alte clipuri amuzante facute de diversi membri", a scris Laurentiu Dinca, actual consilier USR.Si Denisa Neagu, alt membru USR, a facut precizari pe Facebook."Il cunosc pe Ariel, la fel cum cunosc si acel grup in care a fost postat acel video. Era un grup facut intr-o perioada de zbucium intern, in care singura regula era ca nu exista reguli. Faceam misto unii de altii si de noi, fara suparare sau gand ca vreodata acele lucruri vor iesi publice.In acel video Ariel nu a facut nimic rau, la fel cum nu a facut nici de cand e in USR. A incercat sa ne ridice moralul intr-o perioada cand ne era la pamant si a reusit.Si ca sa fie clar, eu il sustin pe Ariel. Toata munca lui pentru USR nu poate fi stearsa pentru faptul ca a facut o greseala cand era mai tanar. A fost acceptat in USR spunand adevarul despre trecutul sau si nu merita pus la zid pentru asta. Sa arunce primul cu pietre cel far' de pacat, eu una sigur nu o voi face", a scris si Denisa Neagu.Ariel Chis a fost in urma cu mai multi ani membru al unei organizatii PSD din Marea Britanie.