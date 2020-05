Un deputat USR acuza PSD si UDMR de blat: Au refuzat sa intrebe SRI despre echipamentele medicale si organizatiile extremiste

Ziare.

"Am solicitat in sedinta comisiei de control a activitatii Serviciului Roman de Informatii sa intrebam oficial institutia despre modul in care a decurs aprovizionarea cu echipamente medicale, despre capacitatea de stocare a statului roman si alte chestiuni ce tin exclusiv de modul in care luptam cu efectele noului virus chinezesc,", declara Viziteu, potrivit unui comunicat de presa.Deputatul USR explica ca a dorit sa puna aceste intrebari SRI deoarece institutia face parte dintre cele cu responsabilitati in cadrul Sistemului National de Management al situatiilor de urgenta, implicat acum in lupta impotriva pandemiei."Pe langa aceasta, am dorit ca Parlamentul sa intrebe oficial SRI daca Miscarea de Tineret 64 de Comitate (HVMI), Noua Garda, Oastea Haiducilor si alte organizatii similare mai sunt active pe teritoriul Romaniei, daca sunt finantate direct sau indirect de catre vreun stat, daca si ce tip de activitati secesioniste si revizioniste urmaresc.Astfel puteam afla cat de serioasa este amenintarea manifestarile extremiste de factura etnica, dincolo de declaratiile sau steagurile imperialiste publicate de oficiali maghiari.Majoritatea PSD-UDMR a facut si de aceasta data front comun si a votat impotriva transmiterii acestor intrebari", spune Viziteu.Politicianul mai acuza faptul ca intreaga sedinta ar fi fost o mascarada politicianista si ca singurul scop a fost acela de a-l denigra pe presedintele Klaus Iohannis."Modul de functionare a comisiei de control a activitatii SRI ramane unui politicianist. Cei care conduc sedintele nu sunt interesati de adevar ci de ascunderea lui si au ca scop in continuare folosirea ei ca pe o platforma politica", conchide Viziteu.I.S.