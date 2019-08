Un deputat USR acuza: Sistemul sanitar din Sibiu si Cluj e la pamant

Ziare.

"La sistemul sanitar, Sibiul si Clujul sunt la pamant, sunt o rusine. Nu trebuie sa ne mai tot umflam penele cu festivaluri. Dovada civilizatiei este spitalul si buda din spital", a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu intr-o conferinta de presa.Acesta a vizitat in ultimii doi ani spitalele din Sibiu si a criticat felul in care arata sectiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, desi aici s-au facut investitii semnificative si majoritatea pacientilor care completeaza chestionarele Ministerului Sanatatii se declara multumiti, potrivit conducerii unitatii spitalicesti.Ungureanu a sustinut ca sectiile de urgenta de la Sibiu si Cluj sunt prea mici si nu respecta circuitele in asa fel incat pacientii sa fie in siguranta.Deputatul USR afirma ca singura sectie de urgenta care arata "extraordinar" se afla la Suceava.El s-a referit si la holul aflat la subsolul unitatii medicale din Sibiu, din care medicii, asistentele si infirmierele au acces in vestiare. In vestiarul infirmierelor, a declarat el, este mucegai si peretele este degradat din cauza umezelii.Deputatul USR a spus ca este multumit de felul in care arata Spitalul de Pediatrie de la Sibiu si spitalul din Bistrita, unde administratia apartine PSD, pe care a laudat-o."Va dau un exemplu in antiteza (...): un spital administrat de partidul la guvernare, Bistrita. Bistrita a facut un spital extraordinar si administratia aia este PSD. Bravo lor!", a mai spus Ungureanu.Emanuel Ungureanu le-a propus colegilor sai din USR sa protesteze in strada si sa ceara spitale mai bune.Liderul USR Sibiu, Adrian Echert, a afirmat sambata ca organizatia locala va protesta, daca situatia de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nu se schimba.