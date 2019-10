Un deputat USR anunta ca va sesiza DNA in cazul unui vaccin antigripal

Ziare.

com

Deputatul USR Emanuel Ungureanu anunta ca va sesiza DNA in acest caz."700.000 de euro au fost aruncate pe fereastra pana acum de catre Ministerul Sanatatii, condus inca de Sorina Pintea, pe o cantitate uriasa de vaccinuri antigripale cumparate fara respectarea caietului de sarcini dintr-o licitatie organizata in luna martie a acestui an. Functionari din Ministerul Sanatatii au decis in mod ILEGAL achizitionarea a 1, 2 milioane de doze de vaccin antigripal tetravalent care nu acopera grupa de varsta 6 luni- 3 ani! Pana in luna septembrie au fost livrate deja 50.000 de doze de vaccin care nu acopera categoria de varsta mentionata", sustine Ungureanu.El afirma ca Ministerul Sanatatii a generat o licitatie pentru cumpararea de vaccin antigripal tetravalent, prin acord cadru, in luna martie a anului 2019, acordul cadru are o durata de 4 ani si Ministerul Sanatatii urma sa cumpere in 4 ani o cantitate de aproximativ 8 milioane de doze!"Toate bune si frumoase pana aici, numai ca, Ministerul Sanatatii, a achizitionat un vaccin care nu corespunde cu cerintele din caietul de sarcini! Mai precis, in loc sa achizitioneaze un vaccin care sa poata fi administrat grupelor de varsta 6 luni - 64 ani, asa cum este recomandat de OMS si cerut prin caietul de sarcini, Ministerul Sanatatii condus de doamna Pintea, a cumparat un vaccin care se poate administra doar persoanelor de la 3 ani in sus... Aceasta achizitie a fost realizata cu grava incalcare incalcarea legii si cu tacerea complice a doamnei ministru, Sorina Pintea. Directia Generala de Asistenta Medicala din Ministerul Sanatatii este responsabila direct de aceasta grava eroare", acuza Ungureanu.Deputatul USR sustine ca aceasta structura din Ministerul Sanatatii este condusa de o apropiata a Sorinei Pintea, Amalia Serban.Emanuel Ungureanu avertizeaza ca va sesiza aceste fapte penale Directiei Nationale Anticoruptie.