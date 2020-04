Deputat USR: SRI sa spuna daca Romania a fost santajata de China cu importul de echipamente medicale!

Ziare.

"Solicit public Serviciului Roman de Informatii sa ii informeze pe romani daca in ultimele saptamanipe care trebuie sa le faca Bucurestiul", a transmis, intr-un comunicat, deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, care este membru in Comisia de Control SRI.Acesta a sustinut ca, in ultimele saptamamani, mai multi oficiali romani s-au plans mai mult sau mai putin public de faptul ca statul chinez nu livreaza echipamentele si materialele medicale, desi exista contracte semnate in acest sens, ba chiar in unele cazuri plata s-a facut deja in avans."Cu toate acestea, pe ultima suta de metri, oficialii romani sunt informati de faptul ca livrarea nu se mai face, fara a primi o explicatie clara pentru acest lucru", sustine Viziteu.Deputatul arata ca presa europeana si americana a vorbit in ultimele saptamani despre misiunile propagandistice ale Chinei, dar si despre faptul ca acest stat profita de pandemia pe care tot el a generat-o pentru a obtine influenta politica si economica in diverse zone de pe glob."Presa europeana a vorbit despre faptul ca, in aceasta perioada, China face presiuni din ce in ce mai mari asupra unor state europene pentru ca acestea sa accepte dezvoltarea retelei 5G cu echipamente Huaweii, despre care exista informatii si rapoarte ale serviciilor de informatii occidentale ca ar fi folosite inclusiv in actiuni de spionaj.In urma cu doar cateva ore, agentia britanica MI6 a cerut guvernului britanic sa regandeasca relatia cu China, ca urmare a modului in care aceasta se comporta in actuala criza globala. Aceste suspiciuni si ingrijorari exista in majoritatea statelor membre NATO", a mentionat Viziteu."Romanii trebuie sa stie daca fluxul de aprovizionare cu echipamente medicale a fost afectat in aceasta perioada de presiunile si santajul statului chinez, care profita de pandemie pentru a-si spori influenta globala", a continuat Viziteu.Deputatul USR aminteste in final ca Romania este un membru important al comunitatii euroatlantice si ca statul comunist chinez nu a facut niciun secret din faptul ca doreste sa inlocuiasca actuala ordine liberala globala cu propriul model de societate, bazat pe dictatura, minciuna si dispret fata de drepturile si libertatile personale si spune ca romanii trebuie sa stie adevarul."Tocmai de aceea, daca exista, aceste informatii trebuie sa fie publice, pentru ca doar astfel vom contracara propaganda alba a unor state care actioneaza in detrimentul intereselor fundamentale ale Romaniei", incheie deputatul USR.A.G.