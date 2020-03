Un deputat USR dezvaluie cum isi face un primar din Bucuresti campanie electorala gratie coronavirusului si pe banii cetatenilor

Ziare.

"Chiar si nemernicia ar trebui sa aiba o limita! Nu si in Sectorul 5, Bucuresti, unde primarul distribuie sapun si servetele dezinfectante impreuna cu poza sa alaturi de un cunoscut medic infectionist.Daniel Florea, sa iti faci campanie electorala pe bani publici, incercand sa profiti de criza Covid-19, arata nemernicia fara limite de care esti capabil. Nici macar apelativul de politete, cand ma adresez tie, nu il mai meriti", a scris Cristian Seidler pe Facebook Deputatul il acuza pe primar ca expune oamenii unor riscuri ridicate prin aceasta actiune."Distribui din casa in casa pachete electorale prin oameni care se recomanda ca venind din partea Primariei Sectorului 5, fara nicio protectie. Oamenii aceia se expun pe ei insisi, iar mai apoi pot fi agenti de distributie pentru Covid-19", a notat deputatul.Cristian Seidler a facut apel catre Daniel Florea sa opreasca imediat aceasta actiune."Opreste-te, Daniel Florea, inainte sa faci oamenilor mai mult rau decat ai impresia ca-ti faci tie bine, prin publicitate pe banii primariei!", a transmis deputatul.O persoana care a primit un astfel de pachet a scris pe Facebook ca dezinfectantul care ar fi trebuit sa fie in punga lipsea."In Sectorul 5, primarul Florea a facut pachetele neelectorale cu sapun, dezinfectant si alte minuni de coronavirus. Toate erau scrise pe o felicitare. Dar, surpriza, din pachet lipsea celebrul dezinfectant, distribuitorii PSD l-au subtilizat", a scris persoana respectiva.A.G.