Un deputat USR spune in ce conditii ar vota motiunea contra Guvernului Orban

Deputatul spune ca daca "nu se misca lucrurile, sa avem fonduri europene nerambursabile pentru Autostrada A8 in urmatorul exercitiu financiar al UE", atunci el va vota motiunea initiata de PSD."Stimate domnule Orban, ati ignorat Moldova ca ministru al Transporturilor, inteleg ca veti face la fel acum. (...) Lipsa infrastructurii in Moldova ne duce la disperare. Ne izoleaza de Romania si de Europa si face sute de victime rutiere in zona noastra. Ignorarea Moldovei din partea blatului PSD-PNL de nealocare bugetara (si fonduri europene nerambursabile) pentru infrastructura din Moldova trebuie sa inceteze acum. Nu mai ignorati Moldova. Nu ne luati de fraieri.Nu ati dat bani Moldovei si asta se stie. Daca prin parghiile pe care le aveti acum problema nu se rezolva cat mai repede, votez cu constiinta impacata la urmatoarea motiune de cenzura. Si mai conving si alti parlamentari moldoveni sa o faca", a scris Bulai miercuri pe pagina lui de facebook.Parlamentarul i-a cerut premierului Ludovic Orban "actiune si fapte", fara de care va vota "pentru" la motiunea de cenzura."De ce sunt bani pe fonduri europene nerambursabile pe alte proiecte de infrastructura in tara, dar nu si in Moldova? Moldova are nevoie de bani pentru infrastructura mare. Acum", a adaugat deputatul USR Iulian Bulai.