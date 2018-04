Un senator o va interpela pe Carmen Dan in cazul interventiei brutale asupra protestatarului care a proiectat mesajul #Rezist

Ziare.

"Cazul Dide - Cenzura sau primitivism din partea fortelor de ordine? Dreptul la libera exprimare al unui cetatean roman, cenzurat de comportamentul abuziv al fortelor de ordine in timpul festivalului Spotlight", a scris Nicu Falcoi pe Facebook Acesta a adaugat ca, luni seara, in cadrul sesiunii saptamanale de "Intrebari si interpelari", va adresa o interpelare ministrului Afacerilor Interne, in care ii va solicita o evaluare cu privire la modul in care au actionat reprezentantii fortelor de ordine in vederea retinerii si conducerii la sectie a lui Cristian Mihai Dide, "care-a fost incatusat, dus la politie si amendat pentru ca a proiectat pe fatada Muzeului de Arta mesajul #Rezist"."Ii voi cere ministrului de Interne sa precizeze si care sunt masurile pe care le-a dispus pentru a limita comportamentul abuziv al fortelor de ordine fata de cetatenii care isi exercita pasnic drepturile si libertatile fundamentale", a adaugat senatorul.Amintim ca mesajul #Rezist a aparut pe cladirea Muzeului de Arta vineri seara in timpul Festivalului de Lumini Spotlight , iar chestiunea a fost sesizata prin apel la 112.Politia a anuntat ca protestatarul care proiectase mesajul, Cristian Mihai Dide, a refuzat sa se legitimeze si a folosit un limbaj injurios, fiind dus la sectia de politie si sanctionat contraventional.Vezi cum justifica Politia Capitalei interventia brutala impotriva protestatarului care a proiectat mesajul #Rezist A.G.