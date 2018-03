Un senator USR da in judecata Antena 3, inspirat de procesul castigat de Kovesi

Ziare.

com

"DA, VOI DA IN JUDECATA ANTENA 3 SI 'VEDETELE' EI! 'Cheta' publica deschisa de Mihai Gadea (sustinut si de alte vedete ale postului), pentru a strange suma de 300.000 de lei, datorata dupa ce a pierdut procesul cu Kovesi, m-a convins ca e cazul sa dau in judecata Antena 3", a scris Gotiu pe Facebook Senatorul a precizat ca va actiona in instanta postul de televiziune si prezentatorii sai din cauza unei emisiuni de acum cateva luni in care au fost prezentate fapte nereale."Ca fost jurnalist, am ezitat sa deschid proces Antenei 3, dupa ce in emisiunea lui Razvan Dumitrescu s-a pretins ca as fi sarit cu tarnacopul la jandarmi, folosind ca "dovada" o fotografie realizata in cadrul unui proiect artistic din toamna lui 2013. Chiar daca amenda data ca sanctiune de CNA, saptamana trecuta, de 10.000 de lei, este derizorie, aveam inca rezerve in privinta unui proces.Chiar si la Antena 3 exista reporteri care isi fac onest profesia, durata proceselor in Romania nu e un factor motivant si faptul ca, in activitatea mea am, totusi, alte prioritati, m-au facut sa nu ma gandesc, pana acum, serios, la o actiune in justitie", a punctat el.El a precizat ca a luat decizia din cauza ca moderatorii de la Antena 3 s-au victimizat dupa ce au pierdut procesul cu sefa DNA."Victimizarea vedetelor de la Antena 3 de dupa procesul pierdut cu Laura Codruta Kovesi a umplut, insa paharul. Nu, nu e Gadea vreun erou national. Nu, nu i-a facut Justitia vreo mare nedreptate. In loc sa-si asume greseala, d-nul Gadea si alti colegi de-ai lui apeleaza la o penibila cersetorie publica, de parca ei ar fi cei care au nevoie de sprijin si de subscriptie nationala!", a subiliant senatorul.Gotiu a adaugat ca, in cazul sau, in emisiunea lui Razvan Dumitrescu s-a mintit."In cazul meu, in emisiunea lui Razvan Dumitrescu s-a mintit cu tupeu si fara scrupule. Nici a doua zi si nici macar dupa decizia CNA nu au avut bunul-simt sa prezinte scuze. Si vreau sa fie clar: nu mie imi datoreaza scuze, ci tuturor cetatenilor pe care i-au mintit!Chiar daca procesul va dura mult, chiar daca atacurile la adresa mea se vor intensifica, ne vom vedea in instanta. Pentru ca oamenii care urmaresc Antena 3 trebuie sa afle ca au fost si sunt mintiti pe fata, pentru ca cei care nu ii urmaresc trebuie sa stie ca nu luptam degeaba pentru Justitie in Romania", a incheiat senatorul.Marti, Curtea de Apel Ploiesti a decis ca Mihai Gadea, Bianca Nae, Mugur Ciuvica si SC Antena 3 SA sa-i plateasca in solidar sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, 300.000 de lei cu titlu de daune morale, banii reprezentand "prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata."A.G.