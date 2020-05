USR a depus un nou proiect de lege de desfiintare a Sectiei Speciale: A fost infiintata la dorinta lui Liviu Dragnea

Stelian Ion: Trebuie desfiintata

Formatiunea politica isi explica demersul in cazul SIIJ prin faptul ca un proiect similar care a fost depus a fost respins in Parlament de majoritatea controlata de PSD, iar Guvernul PNL nu pare sa se grabeasca in demersul de desfiintare a acestei structuri "create la comanda lui Liviu Dragnea pentru a-i intimida si santaja pe procurori si judecatori".La inceputul lunii februarie, actualul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, a lansat in dezbatere publica un proiect de lege de desfiintare a SIIJ. Dupa mai putin de o luna, acest proiect a fost scos din dezbatere publica, iar Parlamentul nu a mai fost sesizat.Potrivit USR, proiectul de lege pentru desfiintarea SIIJ tine cont pe de o parte de faptul ca desfiintarea structurii a fost ceruta de CE, GRECO si Comisia de la Venetia, iar pe de alta parte de rezultatele obtinute de Sectia speciala in 2019, care atesta esecul de proportii al structurii.Din 417 dosare solutionate anul trecut, 415 au fost cu solutie de clasare si doar in doua cauze s-a dispus trimiterea in judecata a trei inculpati."Nu trebuie sa uitam ca Sectia speciala a fost infiintata la dorinta lui Liviu Dragnea pentru a-i putea intimida sau chiar inlatura pe magistratii incomozi. Ne amintim de sicanele facute fostului procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in plin proces de negociere pentru desemnarea procurorului-sef european. Ne amintim si de deciziile de retragere a apelului in procese importante, precum cel al fostului lider PSD Viorel Hrebenciuc si cel in care era implicat fugarul Sebastian Ghita.Aceasta structura trebuie desfiintata si ne-am saturat sa asteptam ca Ministerul Justitiei si Guvernul sa vina cu mult anuntatul proiect de lege de desfiintare. Si nici ordonanta de urgenta nu dau semne ca ar intentiona sa adopte, desi ar fi putut, in conditiile in care referendumul din 2019 a avut drept scop sprijinirea Justitiei, si au modificat deja Codul penal prin OUG 28/2020", declara deputatul USR, Stelian Ion.Proiectul USR a fost semnat si de fostul ministru al Justitiei Ana Birchall, unul dintre adversarii declarati ai acestei structuri, potrivt unei postari facute de aceasta pe Facebook."Astazi, alaturi de alti colegi din Parlament, in calitate de initiator, am semnat si depus la Parlament proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cunoscuta si sub denumirea de Sectia Speciala, SIIJ.Este un proiect de lege extrem de important pentru sistemul de justitie din Romania, pentru asigurarea respectului si a domniei legii in Romania, pentru recastigarea increderii romanilor in actul de justitie," sustine Birchall.Conform acesteia, in perioada in care a condus Ministerul Justitiei, specialsitii institutiei au realizat o analiza a activitatii Sectiei Speciale:"Principala concluzie a fost desfiintarea SIIJ, in regim de urgenta, existand si suspiciunea ca Sectia Speciala a fost infiintata tocmai ca sa transfere dosare sensibile de la DNA la SIIJ, 'care ar putea fi mai predispusa interventiilor si presiunilor exterioare, de ordin politic, decat o institutie consacrata si consolidata in timp precum DNA', tocmai pentru ca SIIJ are competenta de a ancheta orice persoana, daca in plangere este mentionat si un magistrat," explica Birchall.