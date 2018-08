USR cere demisia conducerii Politiei Romane

Ziare.

"Uniunea Salvati Romania cere demisia conducerii Politiei Romane pentru modul abuziv de actiune impotriva unui cetatean care si-a pus la masina un numar anti-PSD. Astazi sunt niste placute, maine va fi dreptul de exprimare si cel de a iesi in strada!De doua zile, conducerea Politiei nu este in stare sa explice de ce a retinut permisul de conducere si placutele de inmatriculare ale soferului care a venit din Suedia cu o masina cu numar personalizat anti-PSD.Sefii institutiei se contrazic intre ei, invoca conventii expirate sau argumente morale care nu prevaleaza in fata legii. Mobilizarea politistilor in aceasta situatie a fost un ordin politic clar si este extrem de grav faptul ca o institutie a statului a actionat impotriva libertatii de exprimare si a ingradit drepturile unui cetatean roman, la ordinul partidului aflat la guvernare", se arata intr-un comunicat de presa remis de USR.Potrivit sursei citate, datoria Politiei Romane este sa apere cetatenii, indiferent de preferintele politice ale conducerii, nu sa-i certe si "sa-i trimita la rude si prieteni"."Datoria Politiei Romane este sa ramana o institutie credibila, stabila si cinstita, mereu in slujba cetatenilor, care platesc din taxele si impozitele lor salariile si pensiile speciale ale politistilor.Este regretabil ca niste indivizi, aflati la conducerea institutiei vremelnic, vorbesc in numele tuturor angajatilor Politiei Romane. Cu siguranta, numarul politistilor care isi fac treaba onest si responsabil il depaseste cu mult pe cel al angajatilor care nu stiu de ce se afla acolo. Dovada ca sunt politisti care au semnat initiativa #FaraPenali si dupa orele de program strang semnaturi.Una dintre misiunile USR-ului, dupa ce va ajunge la guvernare, va fi sa profesionalizeze angajatii din toate institutiile statului, mai ales pe cei care interactioneaza cu publicul", mai spune USR.