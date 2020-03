USR cere Ministerului Sanatatii sa modifice normele privind persoanele izolate la domiciliu

Ziare.

"In conditiile in care Romania are, in acest moment, peste 110.000 persoane in izolare la domiciliu, iar numarul creste de la o zi la alta, sediile Directiilor de sanatate publica sunt luate cu asalt de romani care au nevoie de aviz epidemiologic. Ceea ce se traduce prin aglomeratie si ore de stat la coada, lucruri total contraindicate din perspectiva necesitatii distantarii sociale.Prin urmare, parlamentarii USR Adrian Wiener, Stelian Ion si Emanuel Ungureanu ii solicita Ministerului Sanatatii modificarea urgenta a normelor privind persoanele izolate la domiciliu, astfel incat", a transmis, vineri, USR, printr-un comunicat de presa.", declara deputatul USR Stelian Ion.Textul Ordinului 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei a fost imbunatatit prin Ordinul nr. 497/2020, insa persista cateva inadvertente si neclaritati.Potrivit USR, exista o necorelare intre art. 5 alin. (1) si art. 5 alin. (3) in sensul in care la alin. (1) se vorbeste despre concediile si indemnizatiile acordate pentru persoanele aflate in carantina (carantina institutionalizata si izolare la domiciliu) care se acorda pe baza documentului emis de directiile de sanatate publica, in vreme ce alin. (3) se refera la persoanele aflate in izolare care trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere pentru obtinerea concediului."Apreciem ca trebuie ca din text sa rezulte clar ca pentru persoanele aflate in izolare de domiciliu, care pana la sfarsitul perioadei de 14 zile nu au avut simptome, concediul si indemnizatia pentru aceasta perioada se acorda doar in baza declaratiei pe proprie raspundere. De asemenea, trebuie clarificat ce se intampla in cazul celor aflati in izolare care au simptome", a mai transmis USR.Potrivit formatiunii, se impune modificarea art. 1 alin (4), art. 5 alin. (1) si (3) din ordinul susmentionat.. De exemplu, desi in Ordinul nr. 414/2020 se mentioneaza ca perioada de izolare este de 14 zile, DSP-urile calculeaza acest termen de 14 zile de la data contactului pe care persoana izolata l-a avut cu persoana depistata cu COVID-19, ceea ce contravine textului Ordinului 414/2020.Daca intentia ministrului sanatatii a fost in sensul in care perioada de izolare sa nu fie unica, de 14 zile, iar termenul de 14 zile sa se calculeze de la data ultimului contact, acest lucru trebuie reglementat ca atare", a mai transmis USR.