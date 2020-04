USR insista pentru elimininarea pensiilor speciale dupa ce CCR a amanat discutiile pana pe 6 mai

Ziare.

com

"Cu chiu, cu vai, de abia in ianuarie 2020, Parlamentul a votat un proiect de lege de desfiintare a pensiilor speciale, dar nu inainte ca PSD si PNL sa accepte introducerea in text a unor prevederi cu mari sanse sa fie contrare Constitutiei. Previzibil, Avocatul Poporului si Inalta Curtea de Casatie si Justitie au atacat imediat proiectul la CCR.De atunci, asteptam si tot asteptam, pentru ca judecatorii CCR decid amanare dupa amanare, invocand starea de urgenta. Acum, dupa ultima amanare, sesizarea pe legea care ar desfiinta pensiile speciale a fost impinsa tocmai pe 6 mai. Si, cel mai probabil, va mai fi o amanare, pentru ca starea de urgenta se prelungeste pana pe 16 mai", scrie USR pe Facebook.Uniunea mentioneaza ca in acest interval beneficiarii "incaseaza in continuare pensii de mii de euro". Totodata, USR reproseaza Guvernului ca nu ia masuri in acest sens."Guvernul PNL prefera sa nu dea OUG pentru eliminarea acestor categorii de pensii si nici nu da semne ca ia in calcul propunerea noastra de impozitare cu 90% a pensiilor speciale in plata care depasesc un anumit nivel", adauga sursa citata.Uniunea reaminteste ca, imediat dupa intrarea in Parlament, parlamentarii sai au vorbit despre necesitatea eliminarii pensiilor speciale si ca in 2017 au depus proiecte de lege in acest sens: unul strict pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, al doilea pentru desfiintarea a sapte categorii de pensii speciale si plafonarea pensiilor magistratilor si militarilor.