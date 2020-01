USR isi anunta prioritatile pentru 2020: Eliminarea pensiilor speciale, desfiintarea SS si alegerea primarilor in doua tururi

Foto: Facebook/ USR

Prima prioritate: revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, urmata de eliminarea pensiilor speciale si desfiintarea Sectiei de investigare a infarctiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta drept Sectia Speciala (SS)."In noul an vom continua sa depunem proiecte care sa schimbe Romania in bine.Primul pe lista noastra este. Romania are nevoie de primari legitimi, votati de cat mai multi oameni, care sa reprezinte cu adevarat interesele comunitatilor locale. Interesele baronilor locali nu mai pot bloca democratia la nivel local.Al doilea proiect pentru continuam sa luptam in 2020 este. PSD nu mai poate bloca la nesfarsit acest proiect in Parlament, speram sa fie votat in prima saptamana din noua sesiune parlamentara.Un alt obiectiv major este. Sectia speciala este o anomalie aparuta la ordinul lui Dragnea. Scopul sau este intimidarea magistratilor, avand grave consecinte asupra independentei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Desfiintarea sa este necesara, lucru sustinut inclusiv de organismele europene ca GRECO si Comisia de la Venetia", transmite partidul intr-un comunicat dat publicitatii joi.O alta prioritate pentru USR consta in reprezentarea corecta a Diasporei in Parlament prin cresterea numarului de parlamentari." (...) Diaspora a jucat si joaca un rol absolut vital in dezvoltarea Romaniei, iar USR va depune toate eforturile pentru a se asigura de reprezentarea corecta si participarea ei neingradita la viata societatii romanesti.USR va continua sa puna in aplicare proiectele vitale pentru intarirea democratiei din tara noastra", potrivit sursei citate.Intre altele, USR mai vrea desfiintarea programului PNDL, scurtarea termenelor de organizare a alegerilor anticipate sau finalizarea si operationalizarea aplicatiei Inspectorului Padurii si a Sistemul informatic integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL).A.D.