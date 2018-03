USR o acuza pe Firea de abuz si o actioneaza in instanta. Iata ce a facut ca sa-si treaca proiectele prin Consiliu fara voturile Opozitiei

Ziare.

"USR va sesiza prefectul Capitalei si va declansa actiune in contencios administrativ pentru un grav abuz procedural la care a recurs astazi Gabriela Firea. Concret, este vorba despre modul in care sunt supuse la vot cateva dintre hotararile de Consiliu de pe ordinea de zi a sedintei de astazi.Hotararile privind delegarea serviciilor care implica bunuri imobile sunt hotarari ce privesc patrimoniul Capitalei si nu pot fi aprobate decat cu votul a doua treimi dintre consilieri.Cu toate acestea, stiind ca nu are voturile necesare,. Mai precis, a sters din cuprinsul hotararilor toate anexele privind bunurile imobile, bunurile de patrimoniu ce ar fi urmat sa fie administrate de societati.Astfel, in mod abuziv si ilegal, acele hotarari nu mai sunt considerate de patrimoniu si pot fi adoptate cu majoritate simpla (50%+1), adica exact numarul de voturi pe care le controleaza PSD - ALDE", a transmis Roxana Wring, presedinte USR Bucuresti, intr-un comunicat de presa remisRoxana Wring a explicat ca cel mai grav exemplu este hotararea de delegare catre Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje a serviciilor de construire si intretinere infrastructura rutiera."Din cuprinsul acestei hotarari lipsesc urmatoarele: anexa privind lista structurilor rutiere, lista indicativa a bunurilor de preluare, inventarul bunurilor de retur, programul de investitii (plus indicatori de performanta, tarife, metodologie tarifara etc.). Cu alte cuvinte, este delegat un serviciu, dar nu se spune unde anume va fi exercitat acel serviciu, care sunt bunurile imobile asupra carora Compania poate interveni si in ce parametri.Se voteaza astfel o carcasa goala, o delegare lipsita de continut. Insa cel mai grav este ca se face un mare abuz procedural, aprobandu-se cu majoritate simpla o hotarare ce nu poate fi adoptata decat cu majoritate calificata (de doua treimi) ", a punctat Roxana Wring.Din aceasta cauza, USR sustine ca o sa sesizeze prefectul Capitalei si va deschide actiune in contencios administrativ.. Legea prevede majoritate calificata tocmai pentru a proteja bunurile publice de elanul demolator al unor primari ca Gabriela Firea. Faptul ca primarul Capitalei ignora cu buna stiinta legea este extrem de grav in sine si este extrem de grav ca precedent. Inseamna ca, de acum inainte, Gabriela Firea poate face orice cu bunurile publice profitand de obedienta masinariei de vot PSD - ALDE din Consiliu", adauga Roxana Wring.Consilierul USR a adaugat ca formatiunea sa "nu-i va permite Gabrielei Firea niciun abuz in privinta bunului public si va lupta pana la capat pentru a opri aceasta sarabanda de ilegalitati".Iata cum s-a desfasurat sedinta cu scandal de miercuri de la Primarie: Firea ameninta ca publica lista cu "iubitii" PNL din Primarie si ii acuza pe consilieri de lipsa de educatie si "tratament adecvat" A.G.