USR propune incriminarea "pornografiei din razbunare" in Codul Penal

"Am venit cu o completare la articolul 226 din Codul Penal, cel privind violarea vietii private, si am spus ca difuzarea fara drept a unor imagini cu continut sexual, in care victima poate fi identificata sau este identificabila, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amenda.In acest moment, organele judiciare incearca sa incadreze fapta la alte infractiuni din Codul Penal, cum este hartuirea, santajul sau amenintarea, numai ca fapta, necorespunzand acestor definitii din Codul Penal, si probatoriul lasa de dorit - nu este cel adecvat faptei in sine. (...) Suntem chemati, in calitate de legiuitor, sa raspundem unor realitati sociale, iar una dintre acestea poarta numele de pornografie din razbunare. In ultima vreme, si in Romania, femeile cad victime acestor fapte", a explicat parlamentarul USR.In mod concret, pornografia din razbunare inseamna ca fosti parteneri ai victimelor difuzeaza, de obicei, pe retelele de socializare sau folosindu-se de mijloacele de distributie in masa, fotografii cu continut explicit sexual sau fotografii intime ale fostelor partenere."Victimele nu au mijloacele legate pentru a reclama aceasta fapta si nici organele judiciare nu au definitie legala pe undeva pentru a demara investigatii sau pentru a judeca aceasta fapta.Am considerat ca este nevoie de incriminarea acestei fapte de pornografie din razbunare din Codul Penal atat pentru a da un instrument victimelor se adreseze Justitiei, dar si pentru a ajuta organele judiciare sa ancheteze si sa judece asa cum se cuvine aceasta fapta.Fapta de pornografie din razbunare este, in acest moment, reglementata si incriminata in tari precum Franta, Germania, Marea Britanie sau Malta - daca vorbim de tari din UE - sau in SUA, Canada si Israel.Este o legislatie de natura recenta, de cativa ani, insa am profitat de experienta acestor state care au reglementat deja fapta pentru a veni cu o definitie in Codul penal romanesc", a aratat senatorul USR.De asemenea, semnatarii initiativei au apreciat ca, atunci cand aceste dosare ajung in instanta, sunt judecate potrivit actualelor definitii din Codul Penal, fiind "foarte greu sa dai o sentinta care sa corespunda acestei fapte"."Am considerat ca definitia pornografiei din razbunare se potriveste aici pentru ca prin natura ei fapta are o natura privata, care priveste viata privata, de cele mai multe ori autorul faptei detine de drept aceste imagini, numai ca consimtamantul pentru detinerea acestor imagini nu este unul implicit sau tacit pentru difuzarea imaginilor respective.In reglementarea propusa, doua elemente sunt esentiale: lipsa consimtamantului pentru publicarea sau difuzarea imaginilor cu fosta partenera si consecintele pe care fapta le produce. De foarte multe ori pe langa trauma psihica, aceste femei sunt concediate, sunt supuse unui stigmat social sau isi gasesc cu greu un loc de munca. (...) Este foarte important ca aceste fapte sa nu se mai intample", a mentionat Florina Presada.Parlamentarii USR au discutat initiativa legislativa cu organizatiile reprezentative ale societatii civile si spera, totodata, la sprijinul parlamentarilor din celelalte grupuri politice.