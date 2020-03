USR si-a desemnat candidatii pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al formatiunii, candidatii au fost alesi "in urma unui proces electoral intern transparent si democratic".Toti membrii filialei Bucuresti au putut vota timp de 3 zile , in intervalul 29 februarie - 2 martie.Astfel, prin vot direct, au fost alesi 67 de candidati.Iata primii 15 candidati, in ordinea voturilor primite:- Ana Ciceala- Ariel Chis- Manuela Muresan- Elena Tudose- Gabriel Rau- Cosmin Smighelschi- Andrei Rigu- Luminita Serban- Valentin Necula- Dan Milea- Roxana Cantea- Stefania Petre- Stefan Stofor- Mihnea Dobre- Alexandru SurcelClaudiu Nasui, presedintele USR Bucuresti, are incredere ca reprezentantii viitoarei liste comune de consilieri USR PLUS vor fi la inaltimea exigentelor electoratului bucurestean."Le multumesc tuturor membrilor USR care au participat la vot. Suntem mandri ca USR este partidul care isi alege consilierii prin acest mecanism democratic. Avem incredere ca reprezentantii viitoarei liste comune de consilieri a Aliantei USR PLUS vor fi la inaltimea exigentelor electoratului bucurestean si vor forma o majoritate reformatoare in viitoarea administratie a Capitalei, alaturi de viitorul primar al Capitalei, sustinut de Alianta USR PLUS", a afirmat Nasui, citat in comunicat.Amintim ca premierul interimar Ludovic Orban a spus, luni seara, ca PNL ar putea avea aceeasi lista de candidati cu USR-PLUS pentru Consiliul General al Capitalei, daca se va ajunge la o intelegere in acest sens intre cele trei formatiuni politice."Exista doua variante. Sa fie doar sustinerea pentru Nicusor Dan la Primaria Capitalei si PNL si USR-PLUS sa aiba liste proprii la Consiliul General. Se poate ajunge si la o lista comuna daca se va ajunge la o astfel de intelegere.Intr-un fel, din declaratiile celor de la USR-PLUS, am inteles ca este o preferinta pentru varianta candidaturilor separate. Indiferent care va fi formula, ideea de baza va fi sustinerea totala a lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei", a precizat Ludovic Orban, luni seara, la Realitatea Plus.A.D.