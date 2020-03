USR voteaza Guvernul Citu, iar votul va fi la vedere

Ziare.

"Uniunea Salvati Romania face apel la toti deputatii si senatorii sa fie prezenti azi in plenul Parlamentului si sa voteze pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Suntem la inceputul unei crize de sanatate publica si este esential ca ea sa nu fie dublata si de o criza politica inutila si paguboasa", a transmis, joi, USR.Formatiunea considera ca "cel mai de pret bun pe care il avem in acest moment este increderea oamenilor in institutiile statului"."Absenta unui guvern, si chiar a unui Parlament cu puteri depline, daca scenariul provocarii anticipatelor ramane activ, risca sa submineze aceasta incredere, iar efectele nu pot fi calculate in acest moment.Astazi, in plenul Parlamentului, clasa politica poate face diferenta dintre responsabilitate si iresponsabilitate. Vrem sa credem ca deputatii si senatorii Romaniei stiu ce e important pentru oamenii care i-au trimis acolo", a mai transmis USR.Parlamentarii formatiunii vor vota pentru investirea Guvernului Citu, iar votul va fi la vedere.