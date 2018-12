USR vrea mai multa transparenta in finantarea partidelor. Ce propune

Ziare.

Sunt propunerile pe care Uniunea Salvati Romania (USR) le face, pentru ca finantarea partidelor sa fie mai trasparenta.Parlamentarii USR Tudor Benga, Florina Presada, Radu Mihail si Nicu Falcoi au initiat in acest sens propunerea legislativa de modificare si completare a legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.Tudor Benga a precizat, la o conferinta de presa, ca proiectul schimba filosofia finantarii partidelor politice."Schimbam un pic filosofia, (...) reducem plafoanele de contributii in linie cu recomandarile GRECO, punem si un plafon minim sub care donatia este confidentiala, practic, la un salariu minim, cel care face o donatie sub salariu minim poate sa ramana poate sa ramana confidentiala, dar tot restul donatiilor le punem online, obligam partidele sa publice atat pe site-urile publice, cat si pe site-ul AEP, astfel incat oricine sa poata verifica donatiile care au fost facute. (...)De asemenea, introducem un instrument de asanare a clasei politice care este folosit in Spania si anume o posibilitate de a suspenda subventia partidelor in cazul in care in organismele lor de conducere sunt persoane condamnate pentru infractiuni electorale sau pentru infractiuni de coruptie. Acest instrument este folosit in Spania si il punem la dispozitia AEP sa il suspende pana la remedierea situatiei", a precizat Benga.El a mai spus ca proiectul propune si schimbarea modalitatii de distributie a finantarii publice, astfel incat si partidele mici si cele locale sa intre la finantare."Pana acum, subventia se ducea la 75% in functie de rezultatele de la parlamentare, 25% in functie de rezultatele de la locale. Acum schimbam proportia, va fi 50%-50%. Acum, important este ca scadem plafonul de la care se poate intra la finantare. Pana acum se putea trebuia sa ai minim 50 de consilieri alesi la nivel local astfel incat sa intri la finantare. Acum, cata vreme exista un mandat de consilier local, orice organizatie politica intra la finantare. In felul acesta incurajam democratia la firul ierbii", a explicat Benga."De asemenea, inchidem si o alta portita care exista inainte, anume de a transforma imprumuturile ulterior in donatii. Imprumuturile nerambursabile sa se transforme in donatii. Si ultimul lucru destul de important este faptul ca decontarea cheltuielilor care pana acum se ducea integral la candidati, acum se va duce 50% la candidati si 50% la partid. Inchidem o portita de abuzare a sistemului pentru imbogatire fara justificare", a mai precizat Benga.Potrivit prevederilor proiectului, "acordarea subventiei de la bugetul de stat poate fi suspendata temporar, prin decizie a AEP pentru ocuparea functiilor de conducere interna de la nivel national si local de catre persoane care au suferit condamnari definitive pentru comiterea unor infractiuni electorale sau de coruptie".Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 30 de zile. Decizia de suspendare temporara a acordarii transelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, care trebuie sa se pronunte in termen de 15 zile de la sesizare. Hotarare instantei este definitiva, mai prevede proiectul.Conform celor propuse in proiect, partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial, partea I, precum si de a transmite pentru publicare pe pagina de internet a AEP pana la data de 30 aprilie a anului urmator lista persoanelor fizice si juridice care au facut in anul fiscal precedent donatii a caror valoare cumulata depaseste 10 salarii de baza minime brute pe tara pentru intregul partid, lista persoanelor fizice si juridice care au acordat imprumuturi a caror valoare depaseste 20 de salarii de baza minime brute pe tara, suma totala a donatiilor confidentiale, respectiv suma totala a imprumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de baza minime pe tara primite.Totodata, partidele politice au obligatia de a transmite spre publicarea pe pagina de internet a AEP pana la data de 30 aprilie a anului urmator lista persoanelor fizice si juridice care au efectuat in anul fiscal precedent donatii a caror valoare cumulata depaseste un salariu de baza minim brut pe tara pentru intreg partidul, lista persoanelor fizice si juridice care au acordat imprumuturi a caror valoare depaseste doua salarii de baza minime brute pe tara, lista formatiunilor nepolitice care au desfasurat activitati cu titlu gratuit in beneficiul partidului in timpul campaniei electorale si a campaniei pentru organizarea referendumului.Donatiile in bani a caror valoare depaseste un salariu de baza minim brut pe tara pe durata unui an se vor efectua numai prin conturi bancare.