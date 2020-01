Zece membri exclusi si opt suspendati din USR Deva. Reactii: Se poarta minciuna

Ziare.

"Adunarea Generala a USR Deva care a avut loc in data de 1 ianuarie 2020, la ora 7:00, a fost nestatutara, fapt constatat de catre Biroul Judetean si comunicat prin toate canalele oficiale de comunicare catre filiala USR Deva. Biroul Judetean USR Hunedoara (BJ) a luat la cunostinta cererea inaintata pe adresa de email a acestui organism, in data de 28 decembrie 2019, prin care o treime dintre membrii filialei locale Deva a solicitat organizarea unei Adunari Generale.In conformitate cu statutul USR, BJ USR Judetul Hunedoara a decis ca aceasta sa aiba loc, statutar, pe data de 23 ianuarie 2020. In acest fel, toti membrii filialei locale USR Deva vor putea sa isi anunte intentia de a candida si sa isi faca o campanie electorala in spiritul deschis si corect al competitiilor interne, promovat si respectat de USR. Anuntul privind alegerea unei noi conduceri a filialei Deva - ca urmare a unei Adunari Generale nestatutare - a fost preluat de mai multe publicatii locale si nationale. Facem precizarea ca acel comunicat de presa nu reflecta realitatea, iar conducerea anuntata prin respectivul document nu este una statutar aleasa", se arata intr-un comunicat de presa al USR Hunedoara.Printre cei exlusi se afla si fostul presedinte al USR Hunedoara Camelia Mahalean si Aurelian Mahalean, unul dintre fondatorii filialei. Totodata, Lucia Szitar a fost exclusa, presedintele ales al USR Deva, pe 1 ianuarie.Alti membri exclusi sunt: Adrian David, Camelia Mahalean, Carol Nagy, Aurelian Mahalean, Laurentiu Botezat, Ovidiu Burza, Razvan Rosca, Claudiu Ionescu si Rodica Bordeanu.Ioana Ciorpac, Ionel Turcitu, Nicolae Ovidiu Popa si Radu Semerean au fost suspendati un an, iar pentru Ovidiu Vasiu, Robert Ilie Papadie, Rodica Podelean si Rodica Sasu, Biroul Judetean a decis suspendarea doi ani.Surse din USR au declarat, miercuri, pentru Mediafax, ca in urma unor excluderi facute de filiala judeteana Hunedoara, filiala locala a convocat o noua adunare generala de alegeri, pe 1 ianuarie, "pentru ca Biroul Judetean voia sa admita vreo 20 de membri in filiala peste capul lor", si s-a ales o noua conducere, pe care Biroul Judetean a considerat-o nestatutara, motivul suspendarilor si excluderilor ulterioare."In ultimele zile ale anului, Biroul Judetean HD (pro-Barna) a inceput procedurile de adaugat noi membri in Filiala Deva (care e atributia Filialei Deva), atunci, cei din Filiala Deva au convocat, in cel mai scurt timp posibil, o adunare generala a Filialei Deva, cu 1/3 din numarul de membri, pentru a alege o noua conducere in locul celor exclusi si suspendati de filiala judeteana; ideea e ca dupa admiterea noilor membri de catre Biroul Judetean, peste capul Filialei Deva, ar fi ajuns sa controleze filiala locala; procedural, daca nu e cvorum la prima convocare, la a doua convocare nu mai e nevoie de cvorum; prima convocare a fost pentru data de 31 decembrie, a doua pe 1 ianuarie; cei prezenti pe 1 ianuarie au ales o noua conducere a Filialei Deva; ca represalii, Filiala judeteana a invalidat adunarea filialei locale si i-a exclus sau suspendat pe cei care au convocat-o", au explicat sursele pentru sursa citata.Pe 1 ianuarie, diferite publicatii din judet au preluat comunicatul USR Deva, prin care era transmis noua conducere."Anul Nou aduce o noua conducere la nivelul filialei locale USR Deva. In urma convocarii din partea unei treimi a membrilor filialei, azi, 1 ianuarie 2020, Adunarea Generala a Filialei Locale USR Deva a decis prin vot secret noua componenta a Biroului Local si a Comisiei Locale de Arbitraj: Presedinte: Lucia Szitar, Vicepresedinte: Camelia Mahalean, Membri ai Biroului Local: Rodica Elena Bordeanu, Razvan Dan Toma si Ovidiu Burza, Comisia de Arbitraj: Laurentiu Stefan Botezat, David Adrian si Razvan Rosca", se arata in comunicat.Totodata, actiunile au generat un val de critici, pe retelele de socializare.Un membru al USR Deva, Alin Amititeloaie, a scris ca "din pacate, la USR se poarta minciuna intr-un mod pe care-l credeam apus odata cu PSD" si a numit comunicatul USR Hunedoara "aiuritor"."Pentru a-si justifica actiunea de suspendare si excludere a tuturor membrilor filialei Deva care au participat la Adunarea Generala din data de 1 ianuarie, BJ al USR HD a emis astazi un comunicat aiuritor, in care a amestecat o serie minciuni care sunt foarte usor de desfiintat", a subliniat el.Membrul USR Deva considera ca alegerile au fost desfasurate conform Regulamentului."Afirmatia potrivit careia AG-ul din 1 ian este nestatutara este complet falsa. Convocarea ei s-a facut conform prevederilor statutare, iar desfasurarea procedurii elective a respectat Regulamentul de organizare alegeri interne. Biroul Judetean nu a specificat in clar care articole ar fi fost incalcate, rezumandu-se la o afirmatie generala. De asemenea, afirmatia ca BJ-ului i s-a transmis 'o cerere' de organizare a Adunarii Generale este una falsa. In fapt, in concordanta cu documentele mai sus specificate, BJ-ului doar a fost notificat despre acel AG", motiveaza acesta pe pagina sa de Facebook.In USR va incepe, in februarie, un referendum intern pentru pozitionarea USR ca partid de centru-dreapta, solicitat de presedintele partidului, Dan Barna.