Clotilde Armand cere demisia ministrului Alexe: Padurea Baneasa ar urma sa fie defrisata pentru blocuri de 12 etaje

Potrivit acesteia, prin acest aviz s-ar fi permis defrisarea Padurii Baneasa, suprafata fiind reincadrata in zona construibila si s-ar fi avizat constructia de blocuri de 12 etaje in zona cartierelor de case."In plina pandemie, administratia lucreaza pe sest pentru interese private, in detrimentul nostru al tuturor, impotriva protectiei sanatatii noastre. Nu ne spuneti ca nu e grav cum incearca sa ne convinga primarul PSD. E foarte grav si ar fi trebuit sa vegheati ca acest aviz sa nu fie acordat," sustine Armand.Ea il acuza pe ministrul Mediului, Costel Alexe (PNL) ca ar fi avizat un PUZ pentru mafiotii imobiliari nu pentru cei 6.100 de cetateni care au semnat impotriva acestui PUZ. Clotilde Armand ii cere demisia politicianului liberal."Nu vrem mall-uri, nici vile, nici cluburi, vrem padurea sa ramana padure. Nu ati inteles acest mesaj simplu al bucurestenilor si de aceea va solicit demisia.Poate exista inca oameni curajosi care sa lupte pentru interesele cetatenilor", concluzioneaza europarlamentarul USR.