Doctor in matematica: "Dorul de parinti a castigat. Impreuna putem salva Romania, nu-i asa?" - Interviu cu senatorul care a dat SUA pe Drumul Taberei

Aveti un doctorat in matematica, obtinut in SUA. De ce v-ati intors in Romania?

De ce ati ales USR, nu un partid mare, traditional? Sau USR v-a ales pe dvs.? Cum ati decis sa candidati la Senat?

Cum se vede Senatul din interior, la primul mandat?

Ce parere aveti despre traseismul politic al parlamentarilor si despre majoritatile "imorale" dar utile in anumite momente?

Cum caracterizati dvs guvernul Dancila? Cine sunt principalii responsabili pentru investirea si mentinerea lui la Palatul Victoria?

Aveti un master in Managementul Riscului. Ce credeti despre economia romaneasca, duduie sau, dimpotriva, sta sa se prabuseasca? Ce i-ati sugera unui potential investitor strain?

Vor urma scumpiri in lant si acum iarna bate la usa si visteria e goala

Ce parere aveti despre sistemul de educatie din Romania si ce solutii propuneti pentru imbunatatirea lui, tinand cont de experienta dvs in strainatate?

Ati fost prezenta la depunerea candidaturii lui Dan Barna la BEC. Spuneti-ne trei motive pentru care un alegator ar trebui sa il voteze pe Dan Barna si nu pe Klaus Iohannis sau pe Viorica Dancila.

Ne pregatim si de alegeri locale. Sunteti membru al USR Bucuresti. Cum credeti ca ar fi bine sa fie desemnat candidatul USR la Primaria Bucuresti, apoi cel al USR-PLUS?

Ati participat activ in campaniile de pana acum. Cum e sa discuti cu oamenii pe strada, ce le spuneti?

Obisnuiti sa invitati tineri in Parlament. De ce faceti asta?

O concluzie la final: Cum poate fi schimbata Romania in bine si cine ar trebui si ar PUTEA sa o faca?

Ziare.

com

Intr-un interviu acordatdezvaluie ca in Senat, unde Guvernul trimite destule proiecte "otravite", se legifereaza "la kilogram" si "se tranzactioneaza voturi ca la piata, fara nici un fel de interes pentru omul de rand", ceea ce este "pur si simplu, o rusine, cum e o rusine si faptul ca acest guvern mai este inca in functiune".Cu un Silvia Dinica a ales sa traiasca in Romania si sa se implice activ in viata politica . A participat la proiecte pentru imbunatatirea activitatii didactice si(engleza, franceza si spaniola), dar in locul unei vieti confortabile in Statele Unite a ales viata la bloc in Drumul Taberei, unde impreuna cu sotul, copiii si "cu bunicii Maia, Icu si Ica, mancam salata de vinete duminica la tara, din gradina noastra, citim Harap Alb si incercam sa punem umarul aici"."Avem un deficit urias, imprumuturi pe banda rulanta, o infrastructura pe butuci, Romania se face de ras la Bruxelles cu nominalizarea Rovanei Plumb, dar doamna Dancila face poze prin holurile din New Jersey. Iar in noiembrie ne asteapta o noua rectificare bugetara pentru a se astupa datoriile facute pentru cheltuieli nesabuite", mai spune Silvia Dinica, convinsa, totusi, ca "Romania poate fi schimbata in bine, in timp, prin implicarea fiecaruia dintre noi, zi de zi".Este dilema noilor generatii. E drama noastra, ca natie, este bucata de inima smulsa cu fiecare bilet de avion cumparat "doar dus". E mandria si spaima fiecarui parinte care stie ca asa e cel mai bine, poate, pentru copilul crescut cu sacrificii. E speranta fiecarei tinere sau a fiecarui tanar, care vrea sa fie cea mai buna sau cel mai bun, dar stie ca nu poate face asta acasa. E cea mai grea alegere, e cel mai mare rau pentru familie, pentru comunitate, dar poate fi cel mai mare castig individual.Dupa aproape 4 ani petrecuti departe, am socotit ca, in ecuatia personala, o cariera universitara prestigioasa si o viata confortabila departe, in alta tara, "da cu virgula" fata de dorul de casa, de dorul de parinti, de prieteni. SiAstfel, astazi locuiesc la bloc in Drumul Taberei, avem grija de cateii Sasa si Chrome (asa i-au botezat copiii, nu sotul meu care este IT-ist), cu bunicii Maia, Icu si Ica, mancam salata de vinete duminica la tara, din gradina noastra, citim Harap Alb si incercam sa punem umarul aici.Dupa Colectiv, am avut o perioada de revolta interioara, de "ce e de facut, cum putem sa schimbam Romania, ca sa nu mai fie nenorocirile astea?" Cum o sa ne crestem copiii in siguranta si cum o sa ne revansam pentru vina asta colectiva, pentru durerea pentru toti cei care si-au pierdut viata acolo?Daca la plecarea din SUA am avut indoieli ca e bine ce fac, in acel moment, dupa aceasta tragedie am stiut ca trebuie sa fac ceva, sa ma implic, cu ce pot, cum pot, pentru a incerca sa schimb situatia., ca sa schimbe de fapt politica. Asa ca in noiembrie 2015 i-am contactat pe cei de la USB pentru a afla ce proiecte au si(si iata inca cate rele mai fac, dupa 4 ani de la aceasta tragedie). Si cei de la USB, condus de Nicusor Dan, m-au invitat sa vin sa ne implicam impreuna.Pe vremea aceea, doream doar sa ma implic, sa schimb cumva lucrurile. Pentru ca am fost de la inceput, stiu ca a fost nevoie de oameni, de profesionisti, pe buletinele de vot.. Asa ca iar am facut o alegere rationala si am decis sa candidez la alegerile parlamentare, sa fiu senatoarea care incearca sa schimbe cumva lucruri, alaturi de colegii ei din USR.Parea o nebunie, la acea vreme, vedeam acest lucru ca pe o iesire din zona mea de confort emotional. Politica nu parea un loc unde sa vrei sa fii, Parlamentul si mai putin.Va raspund simplu: legiferam la kilogram. Sunt multe legi si prea putin timp pentru dezbatere in comisii. E o ecuatie cu rezultat negativ. Asa cum e sistemul acum,. Sper ca in viitoarea legislatura sa putem schimba asta, daca vom fi majoritari, nu ca acum, in Opozitie, intr-o lupta continua cu un sistem parlamentar corupt si ticalosit.Uitati-va la situatia rusinoasa in care am ajuns cu candidatura Rovanei Plumb in CE, in mod normalAcum revenind la munca de zi cu zi, din comisii, fiind un numar atat de mare, initiativele legislative nu se dezbat suficient,pentru proiectele Guvernului. Iar Guvernul ne trimite, din pacate, destule proiecte "otravite", in care sunt tot felul de lucruri greu de "inghitit". Senatul este prima camera sesizata pe multe proiecte de lege, iar, daca nu se dezbat la timp, legile se adopta tacit.Un alt impediment este legat de faptul ca, atunci cand Coalitia nu doreste sa voteze un proiect, il lasa sa treaca tacit catre Camera Deputatilor fara nici un fel de dezbatere. Asa s-a intamplat cu celebra Ordonanta 114. Este o practica rusinoasa, care trebuie sa dispara in noua legislatura.O alta metoda este cea folosita pentru proiectele initiate de USR. Sistemul este urmatorul, ni se spune: acesta este proiectul USR? In regula, nu e momentul acum pentru o astfel de idee. Sau ni se mai spune ca va propune Guvernul un set de masuri care va avea in vedere si aceasta situatie. Asta a fost atitudinea parlamentarilor puterii pana acum fata de legile propuse de noi.Cam asa se vede Senatul, acum, la primul mandat.Sa fiu sincera, nu prea inteleg traseismul politic practicat de unii parlamentari. Pentru mine, este. Esti ales in baza acelor principii enuntate in fata oamenilor, apoi vii si le spui ce anume? Ca nu mai sunt acolo principiile? Sau interesele tale? Nu imi e deloc clar.Este o falie adanca intre modul in care vrem sa facem politica noi, cei din USR si PLUS, si cei din celelalte partide, fie ele la guvernare sau din Opozitie.Despre majoritatile "imorale" am inteles mai multe cand am intrat in Parlament.Din pacate, cred ca acest gen de conduita a condus si conduce la erodare si decredibilizare, la. La lehamitea votantilor. Si asta face si mai grea lupta noastra cu sistemul ticalosit, in care se tranzactioneaza voturi ca la piata, fara nici un fel de interes pentru omul de rand, de alegatori.Ce se intampla acum cu voturile pentru motiunea de cenzura, de exemplu, este, pur si simplu, o rusine. Cum e o rusine si faptul ca acest guvern mai este inca in functiune.Acest guvern este o lunga lista de incompetenti si iresponsabili. Stie toata lumea cum a ajuns Viorica Dancila la Palatul Victoria, ea este "premierul-marioneta" al lui Liviu Dragnea.. Viorica Dancila, care nu poate pronunta corect cuvantul PRESEDINTIE, care nu are habar de politica interna sau externa, este acum in campanie electorala pentru functia suprema in stat.Guvernarea este o chestiune secundara: avem un deficit urias, imprumuturi pe banda rulanta, o infrastructura pe butuci, Romania se face de ras la Bruxelles cu nominalizarea Rovanei Plumb, dar doamna Dancila face poze prin holurile din New Jersey. Iar in noiembrie ne asteapta o noua rectificare bugetara pentru a se astupa datoriile facute pentru cheltuieli nesabuite.OUG 114/2018 a avut efecte nefaste asupra economiei - de exemplu cresterea salariului in domeniul constructiilor a avut un efect negativ asupra proiectelor in derulare, pretul gazelor pe piata libera a crescut.. Suntem plini de datorii, analistii estimeaza ca Guvernul va avea nevoie sa acopere 10-15 miliarde de lei la rectificarea din luna noiembrie, bani care vor fi tot imprumutati. Iar jumatate din aceasta suma va merge la plata datoriilor care au ajuns la scadenta!Iar pe langa imprumuturile acestea cu dobanzi uriase, guvernul Dancila a taiat la rectificarea bugetara si din fondurile pentru investitii, dar si sume considerabile de la ministere cheie precum Transporturi, Educatie si Sanatate.. E destul de greu sa convingi investitorii straini in situatia asta.Tehnologizarea ne prinde nepregatiti, multi oameni vor deveni ne-angajabili si nu avem un sistem de educatie suficient de flexibil si de adaptat la timpurile in care traim. La noi niciunul dintre decidenti nu pare sa fie preocupat de acest lucru. O analiza recenta arata ca. Competitivitatea noastra economica este deja destul de redusa, iar industria are nevoie de investitii semnificative. Se vorbeste deja de, de business-uri care isi digitalizeaza tehnologiile (echipamentele comunica intre ele cu ajutorul noilor tehnologii). Nu la noi, desi avem atatia tineri talentati in domeniul noilor tehnologii!. Am asistat neputinciosi la un scenariu in care parintii nu au avut niciun cuvant de spus si in care copiii au fost, din pacate, doar victimele experimentelor nereusite ale guvernelor care s-au perindat. Sistemul de invatamant romanesc are nevoie de o reforma reala, cat mai rapid,Rata abandonului este si ea la cote alarmante. Cum vor putea raspunde acesti tineri la impactul tehnologic, la noile tehnologii, la automatizare?Studiile arata faptul ca sistemele de educatie pot inregistra progrese semnificative, indiferent de cat de puternice sunt problemele lor, si aceste progrese pot fi obtinute in perioade de pana la 6 ani, daca se investeste masiv si sustinut.Ma frustreaza lipsa cronica a datelor, tot timpul se enunta niste deziderate ca sa eliminam diversele probleme, toata lumea are tot felul de solutii, fara prea mult fundament.La prima strigare,. Nu poti avea, in aceste timpuri (parte din Uniunea Europeana de atatia ani!) scoli cu toaleta in curte, tavane care cad peste elevi si cadre didactice, manuale lipsa, copii care nu pot ajunge la scoala in mediul rural din cauza lipsei mijloacelor de transport gratuite. Siguranta copiilor este in acelasi plan de urgenta, vedeti ce nenorociri au fost la Caracal si la Dambovita. Este nevoie de. Avem nevoie ca politistii de proximitate/jandarmii sa asigure traseele copiilor spre si de la scoala. Avem nevoie de investitii majore in infrastructura scolara si in adaptarea curriculei. Acum scoatem pe banda elevi semi-analfabeti, rupti de piata muncii.Nu sunt bani suficienti pentru Educatie? Atunci nici nu putem prognoza vreo crestere economica sau a nivelului de trai. Sper sa schimbam asta cand vom fi la guvernare.Un copil are, de asemenea, nevoie si ca parintii lui sa fie implicati activ in comunitatea lor, iar educatia primita sa ii fie de folos in viata. Fara sa reducem numarul tot mai mare de parinti care trebuie sa plece de acasa si isi lasa copiii in urma, fara sa reducem numarul familiilor strivite de saracie, mai ales din mediul rural, care nu-si mai trimit copiii la scoala pentru ca au nevoie de ei in gospodarie, fara sa starpim retelele de trafic si de exploatare a copiilor, nu rezolvam prea multe.Impreuna, noi cei din Alianta USR PLUS am reusit sa strangem peste 380.000 de semnaturi de sustinere pentru Dan Barna, pe care le-am depus la Biroul Electoral Central. Si n-am fost doar la semnare, eu am participat activ si la strans semnaturi, nu doar in Bucuresti, ci si cu caravana, prin tara. Am vorbit cu foarte multa lume, asa am si vazut cam ce asteptari au votantii. Consider ca un alegator ar trebui sa-l voteze pe Dan pentru ca Romania are mare nevoie de un presedinte "full-time", pentru ca este un om din generatia noua de politicieni.: cu o abordare si o mentalitate diferita fata de politicienii de pana acum, are vointa sa se bata pentru lucrurile care sunt cu adevarat importante pentru societate, asa cum a facut-o la campania Fara Penali.In plus, Dan este un om modest si direct, cu o putere extraordinar de mare de munca si reuseste sa faca fata cu tact si eficient situatiilor dificile. Eu as fi fericita cu un astfel de presedinte.. Nu a facut nimic in acesti ani, nimic care sa imbunatateasca viata bucurestenilor, ba dimpotriva. Eu cred ca urmatorul primar trebuie sa fie un om care sa construiasca pe ruinele administrative lasate de doamna Firea,, deschis la nevoile diverse ale oamenilor.Nu va fi o misiune usoara si e nevoie un efort comun ca sa ne asiguram ca administratia PSD va fi inlaturata fara dubiu, dupa urmatoarele alegeri de anul viitor. Alianta USR-PLUS va da urmatorii primari ai Bucurestiului, sunt sigura de asta!Este o experienta foarte utila si un exercitiu pe care fiecare parlamentar ar trebui sa-l faca, cat mai mult.. Din acest dialog apar cele mai bune idei. De aceea usa cabinetului meu parlamentar este deschisa pentru oricine. De pe casuta de email raspund zilnic intrebarilor si solicitarilor de audiente.(locale, parlamentare, europarlamentare, prezidentiale) si la fiecare dintre ele am mers si am vorbit zi de zi cu oamenii. Pentru ca eu cred ca doar astfel putem schimba lucrurile, trebuie sa-i ascultam, sa incercam sa gasim solutii pentru ce-i apasa, pentru nedreptati.Incerc sa explic cat mai mult despre activitatea din Parlament, pe strada, la cabinet, acum o fac si pe Facebook!si m-am adresat prin intrebari sau interpelari ministerelor (ex: alergiile la Ambrozie, aerul irespirabil din cartierul Bucurestii Noi s.a., solicitari ale parintilor cu copii cu cerinte educationale speciale etc). De fiecare data cand interactionez cu oamenii incerc sa le explic. Impreuna putem salva Romania, nu-i asa?Asa este. In urma cu 2 ani am inceput programul "USR deschide portile parlamentului pentru viitor" si, de atunci pana acum, peste 400 de elevi, studenti si profesori ne-au vizitat. Este un proiect de suflet pentru mine. Am luat decizia sa organizez aceste vizite pentru ca, in ultimii ani, am vorbit cu multi tineri si am avut surpriza sa vad ca nu sunt interesati deloc de politica. Ca nu stiu foarte multe despre ce se intampla in Parlament, ca li se pare o cladire rece, unde in spatele usilor inchise se aranjeaza destinele tarii fara ca ei sa aiba nimic de spus. Asa ca am incercat sa deschid portile, sa le arat ce se intampla aici. Sa discutam deschis despre ce asteptari au, sa le raspund la intrebari.In opinia mea, dezinteresul tinerilor fata de politica ar trebui sa se schimbe., cum ii influenteaza politica in viata de zi cu zi si cum se pot implica pentru a schimba societatea in care traiesc. Este important sa construim incredere in generatiile viitoare, asta am facut la catedra, asta fac si acum la Senat.Romania poate fi schimbata in bine, in timp, prin implicarea fiecaruia dintre noi, zi de zi. Asa cum nu am ajuns peste noapte in situatia in care suntem acum, nu vom reusi sa rezolvam toate problemele peste noapte, dar esential este sa incepem odata, sa avem un obiectiv din asta. Asteptam de zeci de ani deja oameni dedicati, oameni competenti si cu dorinta de a face bine. Totusi,Este important sa ne dorim o schimbare, sa actionam, si alaturi de comunitatea din care facem parte sa trecem de la rolul de "spectator" la cel de "actor principal".USR-PLUS este o suma de oameni care nu mai stau deoparte si care vor putea sa aduca mult asteptatele schimbari in bine pentru societatea noastra. Ar fi bine daca am fi tot mai multi oameni noi si dornici de implicare reala in politica.