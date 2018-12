USR a facut calculul: Autoritatile locale au cheltuit 11 milioane de euro pe iluminatul festiv si focurile de artificii

Ziare.

com

"Cand primariile aprind beculetele, USR va aprinde luminitele! In 2018, autoritatile locale au cheltuit 50 de milioane de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, pe iluminatul festiv si focurile de artificii de Revelion.Sunt mai multi bani decat anul trecut (cand s-au cheltuit 34 de miliaone de lei), dar tot lipsesc sume care nu s-au realizat prin SICAP, spre exemplu o achizitie pentru luminite, a Primariei Capitalei, in valoare de 6 milioane lei, facuta pe site-ul propriu", sustine USR.USR ii indeamna pe romani sa se gandeasca la ce s-ar putea face cu aceste sume de bani pentru multe din scolile, spitalele si drumurile noastre in conditiile in care multora le lipsesc si acum dotari de baza.Cu ajutorul Google Maps, USR a creat o harta cu localitatile unde s-au hotarat aceste achizitii directe pentru iluminat festiv si artificii de Revelion, "toate fara licitatie".