O populara destinatie printre romani isi anunta revenirea: Plateste jumatate din costurile de transport pentru turisti si nu numai

Practic, la o mini-vacanta de trei nopti, pentru care se plateste cazarea la hotel, a patra va fi gratuita.E o incercare a insulei de a atrage turistii, in conditiile in care Sicilia se confrunta cu pierderi de peste 1 miliard de dolari de la 10 martie, atunci cand granitele s-au inchis si au intrat in vigoare restrictiile in ceea ce priveste calatoriile, arata Forbes Mai mult, in afara de aceste reduceri, turistii vor avea parte de intrare libera in muzeele de pe insula si la anumite galerii de arta.Din 4 mai, parcurile si gradinile publice vor fi redeschise. Restaurantele vor putea sa serveasca mancare la pachet, mai arata sursa.Totusi, muzeele, galeriile de arta, bibliotecile si magazinele italiene vor putea sa se deschida abia dupa 18 mai. Cat despre baruri, restaurante si frizerii, acestea ar urma sa scape de restrictii abia dupa 1 iunie.De la inceputul pandemiei, in Italia s-au inregistrat circa 26.000 de decese si peste 200.000 de cazuri de infectare cu COVID-19.A.P.