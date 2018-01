30 de rectori il sustin pe ministrul propus pentru Educatie, certat cu limba romana: O personalitate de luptator

Cum il apara colegii lui

Popa a fost contestat dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari in care face foarte multe greseli de gramatica."Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate. Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin alegerea ca rector al Universitatii 'Stefan cel Mare' din Suceava, dar si ca presedinte al consortiului 'Academica Plus', care reuneste 11 universitati din Romania", se arata in scrisoarea deschisa.Potrivit semnatarilor, Valentin Popa a reusit transformarea Universitatii "Stefan cel Mare", care ofera "un climat potrivit pentru performanta in dezvoltarea profesionala"."Cu o personalitate dinamica, de luptator, alaturi de intreaga comunitate academica, domnul rector Popa a reusit transformarea Universitatii 'Stefan cel Mare' din Suceava in ceea ce este astazi: un numar dublu de studenti, de patru ori mai multe programe de studii, o crestere majora a fondurilor obtinute din activitatea de cercetare si extinderea intr-un ritm alert a infrastructurii universitare.Din ce in ce mai multe cadre didactice de o valoare incontestabila au ales sa fie titulare la Suceava, inclusiv din randurile diasporei stiintifice romanesti, regasind aici un climat potrivit pentru performanta in dezvoltarea profesionala", se precizeaza in scrisoarea deschisa.De asemenea, semnatari afirma ca prin punctele de vedere exprimate in cadrul reuniunilor Consiliului National al Rectorilor, Valentin Popa a sustinut excelenta si calitatea in educatie, dar si accesul echitabil la resurse, dovedindu-se "un bun cunoscator al sistemului, extrem de pragmatic si implicat, care stapaneste mecanismele de functionare si finantare universitara, cu viziune strategica, ancorata in tendintele la nivel european si global"."Sustinem astfel numirea domnului rector Valentin Popa in functia de ministru al educatiei, competenta academica si manageriala, verticalitatea si implicarea profesionala si personala fiind argumentele care trebuie sa stea la baza unei astfel de decizii", au conchis semnatarii.