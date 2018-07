Acuzat ca vrea sa creeze omul nou, Ministerul Educatiei se dezice de Strategia de Parenting si da vina pe ONG-uri, desi tot Guvernul lucrase la ea

Cine a facut de fapt Strategia?

Ziare.

com

"In acest moment, proiectul 'Strategiei Nationale pentru Educatie Parentala' a fost retras de pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale si din consultare publica si a fost retransmis initiatorilor. Dat fiind feedback-ul colectat din partea persoanelor interesate, precum si necesitatea de a imbunatati proiectul de strategie, MEN nu isi poate asuma in actuala forma acest document", se arata in raspunsul trimis de Ministerul Educatiei Nationale Mediafax.Mai mult, institutia sustine ca proiectul a fost elaborat in cadrul unui program de catre mai multe ONG-uri."Acest proiect de strategie a fost elaborat in cadrul programului 'Promovarea strategiei nationale pentru educatia parentala', implementat de Fundatia Copiii Nostri (FCN), in parteneriat cu Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) si Organizatia Formation des Parents din Elvetia si a fost co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei. Draftul 'Strategiei Nationale pentru Educatie Parentala' a fost definitivat de catre UNICEF si Fundatia Copiii Nostri, ca urmare a contractului de consultanta incheiat intre UNICEF si Fundatia HoltIS", se mai arata in sursa citata.Informatia privind elaborarea proiectului e insa in contradictie cu ceea ce scria chiar in draftul Strategiei, si anume ca au fost implicate mai multe ministere. Documentul a fost insa sters de pe site-ul Ministerului, dar mentiona Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului si Ministerul Culturii.Totodata, la momentul in care a fost pusa in dezbatere publica Strategia, care evidentia problemele pe fiecare domeniu si arata, cum spuneam, ca toate ministerele si institutiile trebuie sa se implice, Ziare.com a cerut lamuriri de la Ministerul Sanatatii.Iata primul pasaj din raspunsul primit pe 14 iunie desi apreciaza ca foarte utila aprobarea acestei strategii si a unui plan de actiune concret pentru aplicarea acesteia in perioada 2018 -2025".Atunci ceream reactie de la Ministerul Sanatatii pentru ca Strategia vorbea despre cotele reduse ale vaccinarii in Romania, aratand cu degetul catre parinti, "propaganda negativa facuta de Biserica" si implicarea redusa a medicilor de familie, printre altele.Ministerul condus de Sorina Pintea nu doar ca si-a asumat datele, dar a precizat ca a contribuit cu ele la Strategie: "In ceea ce priveste datele cuprinse in documentul de strategie privind rata de vaccinare, mentionam ca acestea sunt concluziile reflectate din analizele realizate de Ministerul Sanatatii si a structurilor din subordine. (...) In ceea ce priveste cauzele care determina refuzul vaccinarii, mentionam ca aceste concluzii sunt bazate pe constatarile structurilor Ministerului Sanatatii si nu apartin Ministerului Educatiei", ni s-a raspuns.