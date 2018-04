Adevarata problema nu este ministrul Valentin Popa

Viciul e mai profund si trecut cu vederea

Se aluneca tot mai jos pe un tobogan fara sfarsit

Si nici nu este nevoie sa examinam plangerile marilor universitati din tara ca sa vedem ca ne aflam in fata unei actiuni cu efecte devastatoare. E destul sa ne raportam la chiar comunicatul ministerului, care ofera cateva explicatii.Si vom incepe cu un detaliu ignorat chiar si de cei care protesteaza energic de o saptamana incoace, poate si datorita aerului sau benign de social democratie. Dintre cele 62.000 de locuri la licenta, 2.000 sunt alocate "pentru absolventii de licee situate in mediul rural".Toata lumea s-a ocupat pana acum de repartizarea fondurilor catre universitati, semnaland o diminuare a locurilor pentru universitatile mari, cele care au totusi o traditie si care mai apar si in clasamentele mondiale, fie si in josul listei.Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, semnala primul anomalia prin care fonduri alocate pana acum universitatilor cu rezultate recunoscute au fost distribuite catre universitati noi din provincie, asa cum este cea de la Suceava de unde provine ministrul Popa.Cu toate ca se convenise prin lege ca o comisie internationala va evalua scolile doctorale, analiza aceasta a fost mereu amanata.In plus, ierarhizarea universitatilor, realizata la un moment dat, a fost mereu contestata, inclusiv sau poate mai ales de actualul ministru care ocupa functia de rector la Universitatea din Suceava. Prin urmare, odata cu numirea la minister a lui Valentin Popa, era de mirare sa nu se intample ce s-a intamplat.Pana si unii dintre fostii ministri PSD protesteaza azi pentru ca au fost afectati personal, asa cum este Remus Pricopie de la SNSPA din Bucuresti. Dar viciul e mai profund si, din pacate, e trecut cu vederea. A repartiza bani pentru 2.000 de locuri destinate absolventilor din mediul rural este o absurditate si o nedreptate, in ciuda aparentei de justitie social-democrata.In primul rand, pentru ca meritul este relativizat printr-o interpretare caricaturala a discriminarii pozitive (care luata in sensul ei american a produs la randul ei o scadere a standardelor academice).In al doilea rand, pentru ca mediul rural nu este intodeauna un mediu defavorizat. Cine are o vila intr-o comuna de langa Bucuresti se poate inscrie oportunist in categoria defavoratilor si poate abuza usor de aceasta prevedere comoda.Daca e sa luam social-democratia in serios, ar trebui sa instituim burse pentru absolventii de gimnaziu din mediul rural care sa invete la liceele din marile orase, dar numai dupa ce se constata ca familiile din care provin nu au mijloace suficiente.Or, daca aceasta anomalie egalitara a devenit o norma pe care nu o contesta nimeni, nici rectorul Universitatii din Bucuresti, nici cel de la Cluj, Iasi sau de la Timisoara, atunci nu trebuie sa ne miram ca ministrul Popa duce aceasta logica viciata si mai departe, refuzand sa recunoasca ierarhizarea universitatilor.Daca e corect sa fie admisi la universitate pe locurile bugetate 2.000 de absolventi doar pentru ca au urmat cursurile in mediu rural, am spune chiar ca ministrul are dreptate sa considere ca Suceava sa de obarsie a fost "discriminata" de "aroganta" celor de la Bucuresti si ca el nu face decat sa repare o nedreptate istorica.Iata de ce viciul este mai adanc si de ce, din clipa in care s-au facut derogari de la principiul meritului, se aluneca tot mai jos pe un tobogan fara sfarsit.Tehnic vorbind, cauza principala a acestei degradari se gaseste in chiar modelul de finantare a studiilor superioare, acela raportat la numarul de studenti si care a indemnat an de an toate universitatile sa sporeasca numarul locurilor.Asa se face ca s-a renuntat la selectia severa care mai exista candva la admiterea la universitate, acceptandu-se tot mai multi studenti, care pur si simplu nu aveau ce cauta.Mai sunt facultati la care se organizeaza concursuri de admitere si astazi, dar, in ansamblu, prin amplificarea neobisnuit de mare a locurilor disponibile (simultan cu aparitia de noi universitati de stat), standardele au scazut dramatic.Astazi scandalul e in toi si tinde sa ia dimensiuni si mai mari. Rectorii marilor universitati protesteaza pe buna dreptate, dar din nefericire nici ei nu ataca fondul problemei.La rigoare, Universitatea din Bucuresti participa si ea, la nivelul ei, la prabusirea standardelor, complacandu-se in cursa "inflationista" a majorarii numarului de studenti si a crearii de noi linii de studiu fara un temei intelectual serios.Caci trebuie sa observam ca viciul propriu-zis nu este ministrul Popa, desi s-ar cuveni ca el sa demisioneze fara intarziere.Ministrul Educatiei e doar un agent mai lipsit de pudoare al viciilor tolerate care au cuprins de multa vreme scoala din Romania. Problema reala nu e ca ministrul Popa ia decizii politice la impartirea fondurilor (asa cum spune Mircea Dumitru, rectorul Universitatii din Bucuresti), ci ca principiul meritului a incetat sa mai fie o regula, ca s-au admis tot mai multe derogari, provocand o avalansa care nu mai poate fi oprita.Scandalul nu este ca Valentin Popa se razbuna pe Mircea Dumitru pentru critica strivitoare de la investire, ci ca fostul rector de la Suceava se prezinta ca exponent al institutiilor fara prestigiu intelectual care se revolta impotriva ideii de merit, revendicand tacit o egalitate neconditionata.