Conducerea Universitatii "Babes-Bolyai" cere demisia ministrului Educatiei: A oferit pseudoexplicatii bazate pe date expirate

Ziare.

com

Potrivit unei scrisori deschise catre coalitia de guvernare si premier transmisa, luni, conducerea UBB sustine ca a incercat sa il determine pe ministrul Educatiei sa inteleaga erorile pe care le-a facut in procesul de alocare a locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019 catre universitatile traditionale din marile centre academice ale tarii."Am incercat, in ultimele saptamani, sa-l determinam pe domnul ministru al Educatiei Nationale - prin raspunsuri oficiale directe si publice, scrisori deschise, inclusiv printr-o greva japoneza - sa inteleaga erorile pe care le-a facut in procesul de alocare a locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019 catre universitatile traditionale din marile centre academice ale tarii. (...)Am primit, in schimb, pseudoexplicatii bazate pe motivatii vetuste si pe date eronate sau expirate, prezentate insa cu un curaj si o siguranta incredibile, facandu-ne astfel sa ne ingrijoram serios cu privire la responsabilitatea celor care le-au oferit. (...)In consecinta, suntem datori societatii romanesti sa solicitam public demisia sau demiterea acestui domn ministru al Educatiei Nationale", se arata in scrisoare.Reprezentantii UBB sustin ca erorile in alocarea locurilor bugetate sunt tehnice, dar si de strategie, care reduc sansa tinerilor din mediile defavorizate si din mediul rural de a ajunge la universitatile din marile orase ale tarii."Prin astfel de politici se condamna pe termen lung competitivitatea mediului academic romanesc in aria europeana a educatiei si a cercetarii, cu impact negativ asupra dezvoltarii tarii. (...) Este clar ca nu avem un partener de dialog in persoana domnului ministru, valorile, viziunea si angajamentul academic ale Universitatii Babes-Bolyai pentru societatea romaneasca fiind incompatibile cu cele ale ministrului actual", se mai arata in scrisoare.Conducerea UBB precizeaza ca va continua sa aiba pozitii publice prin care sa apere, "atat cat se poate in acest context politic nefast pentru mediul academic romanesc, normalitatea academica si, astfel, sansa de dezvoltare a tarii".