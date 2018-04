Dragnea il sustine pe ministrul Educatiei: E prima data cand repartizarea locurilor in facultati a fost facuta fundamentat

Bogdan Murgescu: Noi am recomandat o formula mult mai echilibrata, care sa nu induca socuri in sistem

Chemat in Parlament sa dea explicatii

"A fost o informare buna, care ne-a lamurit pe toti. Este pentru prima data cand aceasta repartizare a fost facuta fundamentat. Pana acum, nu a existat nicio fundamentare a modului in care s-au repartizat aceste locuri", a sustinut Liviu Dragnea.Liderul PSD a precizat ca repartizarea locurilor in acest an s-ar fi facut in baza unor "principii". De exemplu, s-ar fi tinut cont de "nevoia de care se vorbeste de foarte mult timp de corelare a specializarilor din educatie cu ceea ce e nevoie pe piata muncii".Dragnea a dat ca exemplu Ministerul Apararii, sustinand ca ministrul i-ar fi spus ca "multe multinationale" cer absolventi de la Academia Militara "pentru a-i racola", fiindca sunt bine pregatiti.De asemenea, Liviu Dragnea a sustinut ca repartizarea locurilor la facultati s-a facut "cu respectarea programului de guvernare", fiind alocate mai multe locuri pentru "domeniile strategice, in care Romania are potential".Totodata, el a sustinut ca "locurile diminuate de la Universitatea Bucuresti au fost repartizate catre Medicina, Constructii, Politehnica, Agronomie", pentru ca societatea are nevoie de medici, ingineri sau agronomi.Istoricul, fost presedinte al Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS) , a explicat pentruca expertii consiliului fundamentasera altfel cifrele de scolarizare pentru anul unviersitar urmator si facusera alte recomandari."Sistemul de alocare a locurilor s-a schimbat fata de anii anteriori, dar in ceea ce priveste fundamentarea, avem o acceptiune diferita. Cel putin din cate a anuntat ministerul pana acum,care ar reprezenta niste directii strategice, fara a se indica nici corelatia cifrica cu ceea ce se da suplimentar, fara a se face o legatura cu competentele pe care le primesc studentii si absolventii si fara a se tine cont de calitate.CNSPIS a facut o propunere care tinea cont, pe de o parte, de prezenta unor domenii in strategii, pe de alta parte, de cererea studentilor. (...) Daca se mergea pe datele si simularile CNSPIS, se ajungea la o formula mult mai echilibrata, care era menita sa stimuleze dezvoltarea unor domenii strategice, dar in acelasi timp sa nu induca socuri in sistemul de invatamant superior.In plus, CNSPIS prevedea ca cele 10% pentru granturile doctorale rezervate pentru domeniile strategice sa fie alocate pe baza de competitie intre universitati si grupuri de conducatori de doctorat, bazata pe criterii transparente si cu participare internationala, in timp ceca anumite universitati sunt mai capabile decat altele sa promoveze studii doctorale", a declarat pentru, presedintele CNSPIS demis recent de Valentin Popa, cu mult inainte de incheierea mandatului.Declaratiile lui Liviu Dragnea sunt contestate nu doar de conducerile universitatilor de elita, grupate in Consortiul Universitaria, ci si de fostul ministru PSD al Educatiei Remus Pricopie, rectorul SNSPA.Acesta a declarat public, luni, ca repatizarea locurilor bugetate la facultati nu are legatura nici cu programul de guvernare, nici cu strategia invocata de Valentin Popa, care ar fi fost pusa la punct chiar in mandatul lui Remus Pricopie.Ca urmare a scandalului public declansat,a solicitat audierea in Parlament a ministrului Valentin Popa si a depus o interpelare catre Ministerul Educatiei, cerand lamuriri publice cu privire la "criteriile de repartizare a locurilor pentru admitere ce au stat la baza alocarii locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019"."Decizia ministrului a afectat cele mai prestigioase universitati din tara noastra, printre care si Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca, unde numarul de candidatii pentru un program de licenta, masterat sau doctorat a crescut semnificativ, de la an la an, in ultimii 5 ani, ceea cede a micsora semnificativ numarul de locuri bugetate pentru anul universitar 2018-2019.Dintr-un comunicat de presa remis de catre Universitatea 'Babes-Bolyai' reiese faptul ca acestia au pierdut 277 de locuri bugetate comparativ cu anul universitar 2017-2018", se arata intr-un comunicat de presa remis