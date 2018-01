Fostul rector al UMF Cluj a demisionat din Senatul universitatii din cauza scrisorii de sustinere a ministrului Educatiei

Ziare.

com

In postarea facuta miercuri, pe o retea de socializare, Constantin Ciuce afirma ca sanatatea si educatia ar trebui sa fie parte integranta a sigurantei nationale, deasupra intereselor de partid, intrucat sunt elemente cheie ale viitorului unei natiuni."In acest context, universitatile ar trebui sa fie conduse de catre oameni care nu sunt doar profesionisti recunoscuti, ci si vizionari si responsabili privind viitorul scolii si drumul adevarat pe care aseaza generatiile actuale de studenti. (...) Scrisoarea de sustinere, semnata de catre rectorii universitatilor din tara pentru actualul ministru al Educatiei , este inacceptabila ca mesaj pentru prezentul si viitorul unor universitati care se proclama europene si, in primul rand, pentru valorile pe care ar trebui sa le promoveze in mediul universitar si in societate. Intrucat rectorul UMF 'Iuliu Hatieganu' nu si-a retras semnatura de pe scrisoarea mentionata, mi-am depus demisia din Senatul universitatii", se arata in textul postat de Constantin Ciuce.Potrivit acestuia, una dintre responsabilitatile principale ale mediului universitar si academic este aceea de a transmite generatiilor viitoare un model de conduita si sa creeze mentori capabili sa modeleze caractere."Sa insufle generatiilor tinere comportamente de invingatori bazate pe demnitate, corectitudine, spirit critic, dorinta de autodepasire si contributie la binele societatii in care traiesc. Cand standardele privind ierarhizarea universitatilor si obiectivitatea evaluarii sunt diluate sau dispar, universitatile, transformate in fabrici de diplome fara acoperire, vor avea ca produs final absolventi la care increderea in fortele proprii lipseste si, in egala masura, rolul pe care un absolvent de facultate ar trebui sa il aiba in societate.Absolventii vor adopta in mare masura atitudini invatate de la profesorii lor, fiecare dupa cum i-a fost norocul", a subliniat profesorul clujean.Constantin Ciuce este in prezent medic chirurg la Clinica de Chirurgie nr. 1 din Cluj-Napoca. El a fost rector al UMF Cluj-Napoca in perioada 2008 - 2012 si apoi membru al Senatului universitatii, din anul 2012 pana in prezent.