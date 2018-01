Liviu Pop spune ca nu conteaza daca vorbesti frumos, importante sunt faptele

Ziare.

com

. Am avut ministri ai Culturii care vorbeau foarte frumos si privatizau edituri din pixul ministrului.- si-n toate guvernele - important este, pentru Romania, indiferent de sistemul la care ne referim - de educatie, sanitar sau administrativ -", a spus fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, intr-un interviu pentru Digi24 Intrebat despre "pamblicile" actulului ministru al Educatiei, Valentin Popa, Liviu a spus ca "este un regionalism, ca si 'jeruntele' de la mine din Viseul de Jos, dar unii inteleg genunchi, altii gerunte. Fiecare are greselile, poate, influentate, datorate (sic! - n.red.), pardon, mediului rural in care au trait. Nu vreau sa comentez si n-o sa comentez niciodata greselile nici a (sic! - n.red.) domnului presedinte Iohannis, nici a domnului fost presedinte Basescu, nici a domnului Donald Trump. Nu cred ca asta este important in Romania. Poate peste 40 de ani, 50 de ani", a mai spus Liviu Pop.In legatura cu plagiatele, fostul ministru sustine ca aceastea "nu devin o problema! Eu chiar ieri am fost in sediul Ministerului Educatiei cand se lucra la acel ordin pe care dl ministru Popa l-a emis ieri (marti - n.red.) si il felicit ca a avut curajul sa impuna prin acest ordin un prim pas de etica si conduita la nivelul universitatilor."Valentin Popa, noul ministru al Educatiei, s-a facut remarcat pentru greselile de exprimare din declaratiile publice din ultimii ani. La audierile in comisiile parlamentare, Popa a explicat ca "pamblica" este un regionalism pe care il va folosi in continuare cu mandrie si ca dezacordurile ar fi fost cauzate de emotii si de patima cu care vorbeste.In urma cu cateva zile, Valentin Popa declara ca se discuta prea mult despre plagiate si ca sunt umbrite astfel valorile invatamantului romanesc."Am avut intotdeauna absolventi extraordinari care au plecat in strainatate. Este pacat cu umbrim valorile invatamantului", a sustinut Valentin Popa.El a mai spus ca nici legea nu este clara in domeniul plagiatelor: "Nici legea dupa care ar trebui sa ii condamnam nu este chiar perfecta, nu prevede legea ca trebuie ghilimele la un text pe care il preluam, sau citarea imediata dupa el, desi azi cercetatorii nostri asa fac. Nici eu nu am invatat in facultate sa fac in acest mod, citarea era la final, dar nu sa o faci".