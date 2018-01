Ministerul Educatiei, dupa ce Popa a spus ca plagiatul e neimportant: E adeptul "Tolerantei 0" fata de abaterile de la etica

Ziare.

Pentru studiile universitare de licenta , cursul are deocamdata caracter optional, intrucat partea de creatie are o pondere mai mica, sustine ministerul.In comunicatul in care este anuntata aceasta masura, Ministerul spune ca Valentin Popa "este adeptul abordarii Toleranta 0 fata de abaterile de la normele de etica si deontologie universitara, iar emiterea acestui ordin constituie primul pas din mandatul sau in aceasta directie".Cu o zi in urma, Valentin Popa declara, la iesirea de la audierea in comisia parlamentara in care a primit avizul pentru functia de ministru al Educatiei, ca se discuta prea mult despre plagiate si ca sunt umbrite astfel valorile invatamantului romanesc."Am avut intotdeauna absolventi extraordinari care au plecat in strainatate. Este pacat cu umbrim valorile invatamantului prin scoaterea in evidenta a unor. Vorbim mult prea mult despre de 0,1% din tezele de doctorat care ar fi plagiate", a declarat Valentin Popa.El a spus ca nici legea nu este clara in domeniul plagiatelor: "Nici legea dupa care ar trebui sa ii condamnam nu este chiar perfecta,, sau citarea imediata dupa el, desi azi cercetatorii nostri asa fac., citarea era la final, dar nu sa o faci imediat langa text".Popa a socat si prin explicatiile pe care le-a dat in legatura cu greselile grave de gramatica si exprimare pe care le-a facut. Ministrul a sustinut ca "pamblica" e un regionalism din Bucovina pe care l-a folosit toata viata si il va folosi si in continuare si a pus multele dezacorduri pe seama emotiilor vorbitului in public. In schimb, el i-a indemnat pe elevi sa vorbeasca perfect limba romana.