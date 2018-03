Ministrul Educatiei, acuzat ca a emis un ordin ilegal: A schimbat peste noapte consiliul care se ocupa cu cifrele de scolarizare la universitati. Care este miza

Care sunt neregulile semnalate

Este a doua oara cand ministrului Valentin Popa i se atrage atentia ca a semnat un act administrativ care vine in contradictie cu Legea Educatiei, dupa ce, in luna februarie, a permis ca probele de competente ale Bacalaureatului din acest an sa se desfasoare cu mult timp inainte de incheierea anului scolar.De data aceasta, este vorba despre Ordinul 3330 semnat in data de 14 martie de ministrul Valentin Popa, prin care au fost inlocuiti toti membrii Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS), cel care monitorizeaza evolutia invatamantului superior si elaboreaza o "prognoza in raport cu dinamica pietei muncii".Cu alte cuvinte, CSNPIS este consiliul care propune ministerului modalitatea de alocare a cifrei de scolarizare pentru universitati. Iar acesta, dupa cum bine stim, este un subiect fierbinte.Presedintele Bogdan Murgescu spune ca a aflat cu totul intamplator, de pe Internet, ca a fost inlaturat din functia in care fusese numit legal in decembrie 2016 "Oficial nu am primit nimic, nicio instiintare ca mandatul a incetat, ca am fost revocat sau o solicitare de demisie, ceva oarecare, care ar fi putut sa fie.Am contactat avocatii dupa ce am aflat in mod intamplator ca a aparut un ordin de ministru care schimba consiliul. Avocatii mi-au spus ca masura, asa cum a fost rezultata, este complet in afara cadrului legal, iar calea corecta este aceea a unei sesizari prealabile pentru a lasa timp ministerului sa isi repare sa-i zicem 'eroarea' si pentru a revoca ordinul. Daca nu, exista calea atacului in contencios administrativ", a declarat pentruprof.univ.In plangerea prealabila intocmita de avocati si inregistrata oficial la Ministerul Educatiei se solicitaacelui ordin, dar side indata a "actului administrativ prin care s-a dispus revocarea inainte de termen a mandatului" lui Bogdan Murgescu, atat din functia de membru, cat si din cea de presedinte, "impreuna cucare l-a fundamentat".In plangere este subliniat faptul ca, potrivit Regulamentului de functionare al CNSPIS,, iar el poate inceta inainte de termen numai prinori prin revocare, aceasta din urma pentru "" sau daca membrul in cauzade la 3 sedinte consecutive sau de la 50% dintre sedinte in cursul unui an. Niciuna dintre aceste conditii nu este indeplinita in cazul prof. Murgescu.Pe de alta parte, din punct de vedere procedural, revocarea putea fi dispusa de ministru "numai daca primea o, in acest sens, de la unul sau mai multi membri ai CNSPIS", conform regulamentului in vigoare, ceea ce nu s-a intamplat.In plus, revocarea unui presedinte al CNSPIS se poate face doar dupa cedintre membrii consiliuluio asemenea decizie. Nici asta nu a avut loc, se mentioneaza in plangerea adresata ministrului Popa.De asemenea, conform cadrului legal in vigoare, "procedura de numire a unor noi membri ai CNSPIS putea fi demarata si finalizata numai in ipoteza in care existau", nefiind cazul de fata.In ceea ce priveste obligativitatea de a comunica actul de revocare, "dupa cum este de notorietate, pentru a produce efecte juridice, un act administrativ individual trebuie comunicat destinatarului sau"."Va invederam faptul ca nici pana la acest moment nu a fost comunica actul administrativ individual prin care ati dispus revocarea dl prof. Bogdan-Costin Murgescu", operatiune juridica in lipsa careia "nu se putea declansa o noua procedura de selectie" si nu se putea emite ordinul 3330, mai arata avocatii prof. Murgescu.Cadrul legal in baza caruia functioneaza in prezent CNSPIS este certificat prin mai multe acte oficiale.De exemplu, in noiembrie 2017, fostul ministru Liviu Pop a semnat un ordin care confirma starea de fapt , mai exact componenta consiliului si, mai ales, valabilitatea regulamentului de functionare "Dar nu numai acel ordin certifica starea de fapt, sunt si alte acte, chiar si mai recente. De exemplu, in nota de fundamentare pentru cifra de scolarizare, este invocata propunerea CNSPIS si aceasta a fost trimisa Guvernului, iar hotararea de guvern a fost adoptata acum, in luna martie", a completat prof. Murgescu.Intrebat care ar putea fi scopul numirii altor persoane in CNSPIS, Bogdan Murgescu a raspuns: "Scopul exact nu vi-l pot spune, mi-e greu sa ma pun in mintea cuiva, mai ales cand nu consider ca ar fi putut avea motive indreptatite sa faca asa ceva"."Ceea ce pot spune este ca dl Valentin Popa avea nemultumiri in legatura cu CNSPIS dinainte sa fie ministru. La sedinta Consiliului National al Rectorilor de la Iasi din noiembrie 2017, dansul a exprimat nemultumiri legate de propunerea de metodologie privind alocarea cifrei de scolarizare pe anul universitar 2018-2019 si de faptul ca aceasta contrabalansa solicitarea expresa a dansului de a tine cont de strategiile de dezvoltare si de planul de guvernare cu un element care tinea de cererea exprimata de candidatii la invatamantul superior", ne-a declarat presedintele CNSPIS.Intrebat daca este vorba despre o posibila dorinta de a creste numarul de locuri in universitati, Bogdan Murgescu a spus ca din punctele de vedere invocate in spatiul public ar fi vorba despre o crestere a numarului de locuri "".Bogdan Murgescu ne-a explicat ca, din analizele facute de CNSPIS, bazate pe numarul absolventilor de liceu si simularile facute, a reiesit un raport si o alta recomandare pentru fundamentarea cifrei de scolarizare."Nu este vorba despre date, pentru ca atatia sunt elevii care termina liceul, ci criteriile de alocare a locurilor nu i-au placut, probabil", a mai comentat Bogdan Murgescu.Pe de alta parte, nu trebuie sa uitam ca, dintre cele patru mari consilii consultative numite in perioada 2015-2016, CNSPIS era ultimul care mai functiona in componenta initiala.Sunt de notorietate scandalurile care au marcat schimbarile in CNATDCU, iar Consiliul de Etica si Management universitar numit la finalul anului 2016 a fost schimbat imediat dupa venirea la putere a actualei majoritati politice, cele doua avand atributii legate de sanctionare a plagiatelor.