Ministrul Educatiei, despre repartizarea locurilor in universitati: Nu s-a facut pe criterii politice

Ziare.

com

"Am fost acuzati ca am repartizat locurile pe criterii politice. Nu este adevarat. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi are o scadere asemanatoare cu a Univesitatii Babes-Bolyai din Cluj. Rectorul Universitatii din Cluj este coleg cu mine in Guvern, deci nu este vorba despre criterii politice.S-a mai spus ca am repartizat locurile in functie de cei care si-au asumat sau nu scrisoarea de sustinere. Nu se sustine afirmatia. Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucuresti a semnat scrisoarea, dar universitatea a suferit o usoara diminuare a locurilor. Universitatea Politehnica din Timisoara nu a semnat si cu toate acestea universitatea a primit un numar consistent la licenta si masterat. Alte 8 universitati nu au suferit cresteri desi au semnat scrisoarea de sustinere.Am mai fost acuzati ca am luat locurile din universitatile mari si le-am dus la universitatile mici. Nu este adevarat. In Bucuresti, locurile pe care nu le mai regasim la Universitatea din Bucuresti se regasesc, in cazul masterului, la Universitatea de Arhitectura, la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, la Universitatea de Medicina, la Universitatea de Constructii si la Universitatea Politehnica. Toate aceste universitati au aproape toate programele in lista domeniilor prioritare. Aceasta tendinta se poate remarca si in centrele universitare mari de la Cluj, Iasi si Timisoara", a declarat Valentin Popa.Ministrul Educatiei a subliniat ca ca cifrele de scolarizare preliminare si vor mai suferi modificari pana la inceputul anului universitar.El a tinut sa precizeze ca este pentru prima data de la intrarea in vigoare a Legii 1 cand Ministerul Educatiei publica o repartizare preliminara pentru universitati."Este pentru prima data dupa intrarea in vigoare a Legii 1, cand, pe site-ul Ministerului, apare o repratizare preliminara la aceasta data pentru univerisitati. De asemenea, este pentru prima data cand apare o fundamentare a acestei cifre, de asemenea, publicata pe site-ul institutiei. Asadar, am dat dovada de o maxima transparenta in aceasta privinta", a spus ministrul.Valentin Popa a mai afirmat ca despre alocarea de locuri speciale pentru domeniile prioritare s-a discutat inca din 2014."Sustinerea domeniilor prioritare de dezvoltare a Romaniei era necesra inca din anul 2014. In mediul academic, la Consiliul National al Rectorilor, am discutat de nenumarate randuri.In tot acest timp, am fost cu totii constienti ca aceasta alocare va afecta inevitabil numarul de locuri atribuit universitatilor traditionale ale Romaniei, din simplul motiv ca acestea nu au preponderent programe de studii care sa fie direct axate pentru programele prioritare. De dezvoltare. Repet, ceea ce avem in momentul de fata este o repartizare preliminara, mai sunt de repartizat locurile de rezerva si alte transformari de locuri", a mai spus Valentin Popa.Explicatiile sale vin dupa ce decizia sa privind repartizarea locurilor pentru studiile universitare de licenta, master si doctorat finantate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2018 - 2019 a fost aspru criticata.